Φορολογικές υποχρεώσεις Φεβρουαρίου: Οι 3 «καυτές» προθεσμίες για ΕΝΦΙΑ, Airbnb και δηλώσεις

Τρεις σημαντικές προθεσμίες εντός του Φεβρουαρίου 2026 επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό φόρων, την εξασφάλιση εκπτώσεων και την αποφυγή κυρώσεων για μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτές οι ημερομηνίες σχετίζονται με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένα ακίνητα, την οριστική καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ για το 2025, καθώς και την υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών και συντάξεων από εργοδότες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η αρχική προθεσμία λήγει στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που επιδιώκουν μείωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους. Για να εφαρμοστεί η έκπτωση, το ακίνητο πρέπει να καλύπτεται ασφαλιστικά για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών εντός του έτους, με κατώτατο ποσό κάλυψης 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η μέγιστη έκπτωση 20% ισχύει για ακίνητα φορολογητέας αξίας μέχρι 500.000 ευρώ, εφόσον η ασφάλιση ισχύει για όλο το έτος, ενώ για υψηλότερες αξίες περιορίζεται στο 10%. Σε περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας κάλυψης, η μείωση προσαρμόζεται αναλογικά χωρίς να ακυρώνεται. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, όπου για όσους είχαν υποβάλει αίτηση και το προηγούμενο έτος, τα δεδομένα εμφανίζονται αυτόματα συμπληρωμένα, επιτρέποντας επανεξέταση και τροποποιήσεις πριν την τελική κατάθεση. Το μέτρο αυτό έχει συμβάλει σε αύξηση των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών, καθώς οι ιδιοκτήτες το βλέπουν πλέον ως μέσο τόσο προστασίας από φυσικούς κινδύνους όσο και φορολογικής ωφέλειας.

Η επόμενη προθεσμία αφορά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που εισπράττουν έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και λήγει στις 27 ή το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Μέχρι τότε, απαιτείται η οριστική επιβεβαίωση των στοιχείων για το 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της ΑΑΔΕ, με διόρθωση πιθανών σφαλμάτων, ελλείψεων ή παραλείψεων από τις αρχικές δηλώσεις. Τα δεδομένα που οριστικοποιούνται καθορίζουν το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο, και τυχόν παράλειψη μπορεί να προκαλέσει φορολόγηση στο σύνολο των δηλωθέντων ποσών, ανεξαρτήτως εισπράξεων. Η διαδικασία επιτρέπει χωρίς ποινές την τροποποίηση εγγραφών, την προσθήκη επιπλέον δικαιούχων και τον καταμερισμό εσόδων σύμφωνα με τα πραγματικά μερίδια. Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ ενισχύει τις ελεγκτικές διαδικασίες μέσω αντιπαραβολών με πληροφορίες από πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO, που παρέχουν λεπτομέρειες για έσοδα, διάρκεια μισθώσεων, τραπεζικούς λογαριασμούς και προμήθειες. Οι κυρώσεις για παρατυπίες ξεκινούν από 100 ευρώ και μπορεί να φτάσουν έως το 50% των ακαθάριστων εσόδων, με ελάχιστο ποσό 5.000 ευρώ.

Η τρίτη προθεσμία, που εκπνέει στις 27 Φεβρουαρίου 2026, αφορά τις αποδοχές από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Μέχρι τότε, εργοδότες και φορείς συντάξεων υποχρεούνται να υποβάλουν στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις για το 2025. Η έγκαιρη και ακριβής υποβολή είναι ουσιώδης, καθώς από αυτά τα δεδομένα θα προκύψουν τα προσυμπληρωμένα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο σφαλμάτων και την ανάγκη για μεταγενέστερες διορθώσεις. Καθυστερήσεις ή ανακρίβειες στις βεβαιώσεις μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στη φορολογική διαδικασία και επιπλέον φόρτο για τους πολίτες.

