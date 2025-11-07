Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα

Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους

Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
07 Νοέ. 2025 19:09
Pelop News

Στη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία επί των άρθρων εγκρίθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Από τα 47 άρθρα του νομοσχεδίου, τα 37 συγκέντρωσαν περισσότερες από 200 ψήφους στην ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία, ενώ πλήθος άρθρων ξεπέρασαν τις 250 ψήφους. Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου «τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο».

Η δέσμη παρεμβάσεων που αφορά τις φορολογικές ελαφρύνσεις, με επίκεντρο τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους, συγκέντρωσε 214 ψήφους. Η μείωση των τεκμηρίων υπερψηφίστηκε από 248 βουλευτές, ενώ η εισαγωγή νέου συντελεστή 25% στα εισοδήματα από ενοίκια έλαβε 215 ψήφους. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το πακέτο αυτό «αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της φορολογικής μεταρρύθμισης, καθώς μειώνει τα βάρη για τα νοικοκυριά, ενισχύει τη φορολογική δικαιοσύνη και δίνει ώθηση στη νέα γενιά».

Ισχυρή στήριξη είχαν και οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιφέρειας. Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χωριά έως 1.500 κατοίκους –και έως 1.700 στις ακριτικές περιοχές– συγκέντρωσε 261 ψήφους, τον ίδιο αριθμό με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά. Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου «πρόκειται για μέτρα με ουσιαστική περιφερειακή διάσταση που στηρίζουν την ελληνική επαρχία, ενισχύουν την παραμονή των νέων στα χωριά τους και δίνουν αναπτυξιακή ανάσα στις νησιωτικές περιοχές».

Εξίσου ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή, με 254 ψήφους, είχε και η ρύθμιση για την αύξηση των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας – αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «η στήριξη των στελεχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι έμπρακτη αναγνώριση της συμβολής τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας».

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από 160 βουλευτές, αριθμό που υπερβαίνει την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Πηγές του υπουργείου σημειώνουν ότι «η ευρεία κοινοβουλευτική αποδοχή αποδεικνύει πως οι επιλογές της κυβέρνησης ως προς τον σχεδιασμό και τη στόχευση των μέτρων είναι ρεαλιστικές, κοινωνικά δίκαιες και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και της οικονομίας».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Βόρεια Μακεδονία: «Προετοιμάζεται» η επαναλειτουργία του πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων
21:30 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με 53 εκατ. ευρώ!
21:20 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, έσβησε η φωτιά
21:10 Όλα όσα προβλέπονται στη Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας Ελλάδας και ΗΠΑ
21:01 ΗΠΑ: Ουρές χιλιομέτρων στην Καλιφόρνια για δωρεάν τρόφιμα, ΒΙΝΤΕΟ
20:50 Αποκαλύψεις για Φοινικούντα: «Η μητέρα μου ήθελε να σταματήσω τη δουλειά και είχε τσακωθεί με τον θείο και νονό μου»
20:41 Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
20:30 ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ θα καταβάλουν 64.465.000 ευρώ σε 64.850 δικαιούχους
20:19 Ο Τζόκοβιτς αντάλλαξε φανέλα με τον Άταμαν! Τι ανέφερε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού
20:09 Κωνσταντινούπολη: Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία!
20:00 Τελικά ποια είναι η σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον καρκίνο;
19:50 Αλβανία: Περίπτωση Κελιφ στο βόλεϊ, αποκλείστηκε αθλήτρια!
19:39 Φρίκη: Βρέθηκε άνδρας απανθρακωμένος και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες! Ανέλαβε το Ελληνικό FBI
19:33 Οδηγούνται στη φυλακή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου Μάριου
19:21 Καιρός (Σάββατο 8/11/2025): Βροχές και έντονα φαινόμενα
19:09 Φορολογικό νομοσχέδιο: Εγκρίθηκε με ψήφους άνω των 250 σε βασικά άρθρα
19:00 «Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, είναι πράξη ευθύνης»
18:53 Γνωστός τενόρος: 5.500 ευρώ πρόστιμο και τρεις μήνες φυλακή με αναστολή για τον ξυλοδαρμό του γιου του
18:46 Πολιτική Προστασία: Συστάσεις για την κακοκαιρία, που τα φαινόμενα θα είναι έντονα, τι ισχύει για τη Δ. Ελλάδα
18:35 Υπέβαλλε παραίτηση ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ