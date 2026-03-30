Φορολογικό νομοσχέδιο: Σαρωτικές αλλαγές σε crypto και «κόκκινα» δάνεια – Μειώνονται πρόστιμα

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολυνομοσχέδιο-σταθμός του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις αλλά και νέους μηχανισμούς ελέγχου. Οι παρεμβάσεις εκτείνονται από την καθημερινότητα των ελεύθερων επαγγελματιών έως την υψηλή τεχνολογία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Μειωμένα πρόστιμα και αναδρομικές ρυθμίσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, σε περιπτώσεις μηδενικών ή πιστωτικών δηλώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ακόμη και όταν δεν προκύπτει φόρος προς πληρωμή.

Παράλληλα, εισάγεται αναδρομική ρύθμιση από τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με την οποία πρόστιμα ύψους 250 ή 500 ευρώ που είχαν επιβληθεί για αντίστοιχες παραβάσεις διαγράφονται ή συμψηφίζονται.

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και για ανηλίκους, καθώς δεν επιβάλλονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενώ καλύπτονται και δηλώσεις γονέων που περιλαμβάνουν εισοδήματα τέκνων. Επιπλέον, σε περιπτώσεις έναρξης δραστηριότητας χωρίς πραγματικά έσοδα δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.

Νέο πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα

Το νομοσχέδιο εισάγει υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για συναλλαγές σε κρυπτοστοιχεία από παρόχους υπηρεσιών, όπως πλατφόρμες και μεσολαβητές. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ο περιορισμός της απόκρυψης εισοδημάτων.

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία κεντρικού μητρώου καταγραφής συναλλαγών, καθώς και συγκεκριμένο πλαίσιο προστίμων για παραβάσεις, τα οποία ξεκινούν από 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων και φτάνουν έως 5.000 ευρώ για μη συμμόρφωση μετά από έλεγχο.

Σε περιπτώσεις επανάληψης παραβάσεων, τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά, ενώ τίθεται ανώτατο όριο συνολικών προστίμων ανά έλεγχο.

Δεσμευτικές φορολογικές αποφάσεις για επενδύσεις

Επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αποκτούν τη δυνατότητα να ζητούν εκ των προτέρων δεσμευτική ερμηνεία της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας για μελλοντικές επενδύσεις. Η σχετική απάντηση εκδίδεται εντός 150 ημερών και δεσμεύει τη διοίκηση, με παράβολο που κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 ευρώ.

Αλλαγές σε μετρητά και ακίνητα

Σημαντική αλλαγή προβλέπεται και στις συναλλαγές με μετρητά άνω των 500 ευρώ. Το όριο θα υπολογίζεται πλέον με βάση τη συνολική αξία της συναλλαγής και όχι ανά παραστατικό, ενώ σε περίπτωση παράβασης το πρόστιμο θα αντιστοιχεί στο διπλάσιο του ποσού που πληρώθηκε σε μετρητά.

Παράλληλα, από το 2027 το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) θα χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση κύριας κατοικίας, ειδικά σε μικρούς οικισμούς, στο πλαίσιο απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.

Ελαφρύνσεις για λαϊκές αγορές

Για τους επαγγελματίες πωλητές σε λαϊκές αγορές προβλέπονται μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. Συγκεκριμένα, δεν θα εφαρμόζεται η προσαύξηση 5% λόγω υψηλότερου τζίρου, ενώ το ελάχιστο εισόδημα που προκύπτει μειώνεται κατά 30%.

Παρεμβάσεις στα «κόκκινα» δάνεια

Στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής συναλλαγών, με στόχο τη διαφάνεια και τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς.

Παράλληλα, δημιουργείται Μητρώο Πιστώσεων, το οποίο θα επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής συμπεριφοράς δανειοληπτών. Το σύστημα θα μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα με τράπεζες και άλλους φορείς, ενισχύοντας τη δυνατότητα στοχευμένων ρυθμίσεων και χρηματοδοτήσεων.

