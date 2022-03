Φορτηγό έριξε την είσοδο της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο ΒΙΝΤΕΟ

Φορτηγό έπεσε τη Δευτέρα (7/3) στην είσοδο της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο.

Σύμφωνα με το βρετανικό Sky News ο οδηγός συνελήφθη, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν επρόκειτο για ηθελημένη κίνηση ή για ατύχημα.

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες μέρες έξω από τη ρωσική πρεσβεία λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις κατά της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο οδηγός φέρεται να είπε πως ήθελε να καταστρέψει την πύλη, αναφέρει το independent.ie. Το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει ένα φορτηγό να κάνει όπισθεν και να πέφτει πάνω στις κλειστές πύλες.

Truck crashes through gate at the Russian Embassy in Dublin; 1 man arrested pic.twitter.com/Mu6trJ4ONi

— Russia/Ukraine Updates (@rusukr321) March 7, 2022