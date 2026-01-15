Φως στην πρόσφατη Ιστορία της Πάτρας: Εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»

Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν 167 χρονια από τη γέννηση του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά. Την ημέρα εκείνη άνοιξαν και οι πύλες της έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι», που φιλοξενείται στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και πλαισιώνει τις εκδηλώσεις του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» σε συνεργασία με το EATT (Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην τελετή των εγκαινίων, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Νίκος Μπακρώζης εκ μέρους της Στέγης και η ιστορικός-αρχαιολόγος Ανδρονίκη Χρυσάφη εκ μέρους του ΕΑΤΤ.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ομιλία του Λεωνίδα Σωτηρόπουλου, ομότιμου καθηγητή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι παρευρεθέντες στα εγκαίνια είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα σημαντικά εκθέματα, τα οποία έχουν παραχωρήσει το Μουσείο Τύπου – ΕΣΗΕΠΗΝ, φορείς και συμπολίτες.



Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



