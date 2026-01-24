Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία για την τύχη των ενοίκων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κτίριο 17 ορόφων και επεκτάθηκε στα δύο ανώτερα επίπεδα, επηρεάζοντας πολλά διαμερίσματα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, ενδέχεται να προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή αερίου, ωστόσο η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα.

Επιχείρηση με περισσότερους από 200 πυροσβέστες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 200 μέλη της συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή απώλειες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να κατακαίνε τους ανώτερους ορόφους, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν κατοίκους να κρέμονται από τα παράθυρα, προσπαθώντας να διαφύγουν από τη φωτιά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των ενοίκων, τις ζημιές και τα αίτια του περιστατικού.

