Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στη Νέα Υόρκη, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Μπρονξ, με τις φλόγες να επεκτείνονται στα ανώτερα επίπεδα και την Πυροσβεστική να κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις.

Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους
24 Ιαν. 2026 12:24
Pelop News

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, προκαλώντας εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ανησυχία για την τύχη των ενοίκων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κτίριο 17 ορόφων και επεκτάθηκε στα δύο ανώτερα επίπεδα, επηρεάζοντας πολλά διαμερίσματα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, ενδέχεται να προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή αερίου, ωστόσο η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα.

Επιχείρηση με περισσότερους από 200 πυροσβέστες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 200 μέλη της συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή απώλειες, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σοκαριστικές εικόνες από το σημείο

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να κατακαίνε τους ανώτερους ορόφους, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση. Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν κατοίκους να κρέμονται από τα παράθυρα, προσπαθώντας να διαφύγουν από τη φωτιά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των ενοίκων, τις ζημιές και τα αίτια του περιστατικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
14:24 Αμαλιάδα: Έκλεψαν πορτοφόλι και “σάρωσαν” τις αγορές με τις κάρτες του θύματος
14:24 Πάτρα: Εμπρησμός (;) αυτοκινήτου τα ξημερώματα – Ολοσχερής καταστροφή ΙΧ και ζημιές σε δύο ακόμη οχήματα ΦΩΤΟ
14:12 Σελιανίτικα και Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης σε αστυνομικούς ελέγχους
14:00 Πέθανε η Αναστασία Αθήνη – Η γυναίκα πίσω από το ιστορικό χαστούκι στη Δήμητρα Λιάνη
14:00 Η αγορά ακινήτων στο όριο: Τιμές, δάνεια και ξένοι αγοραστές αλλάζουν το παιχνίδι
13:48 Νέα ένταση στα Βορίζια μετά το μακελειό: Μήνυση και συλλήψεις γονέων του 39χρονου – Στο νοσοκομείο ο πατέρας
13:36 Γροιλανδία προς ΗΠΑ: «Τα ορυκτά μας δεν είναι προς πώληση – η κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται»
13:35 Συλλήψεις για ναρκωτικά και μέθη σε Πύργο και Αγρίνιο – Εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
13:26 Πάτρα: Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδηγός συνελήφθη μετά από τροχαίο
13:24 ΒΙΝΤΕΟ-σοκ από τα Βριλήσσια: Η στιγμή που οδηγός παρασύρει υπάλληλο των ΕΛΤΑ μετά από καβγά για δέμα
13:21 Πάτρα: Γιγαντιαία επιχείρηση του Λιμενικού – Πάνω από 178 κιλά ναρκωτικών σε φορτηγό από Ιταλία, δύο συλλήψεις ΦΩΤΟ
13:12 Πάτρα: Επιστρέφει η διάλεξη «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς»
13:00 Θεσσαλονίκη: 30χρονος παρίστανε τον αστυνομικό με αλεξίσφαιρο και μπλε φάρους – Συνελήφθη από την Ομάδα «Ζ»
12:48 Τέλος στη γραφειοκρατία: Απλούστευση 400 διαδικασιών και «ψηφιακό Δημόσιο» το 2026 – Όλες οι αλλαγές για πολίτες και επιχειρήσεις
12:36 Ζάκυνθος: Ζούσε 10 χρόνια ως πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του
12:33 Τραγωδία στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Νεκρός ο 25χρονος μοτοσικλετιστής που ενεπλάκη σε τροχαίο με νταλίκα ΒΙΝΤΕΟ
12:24 Φωτιά-κόλαση στο Μπρονξ: Πύρινη λαίλαπα σε 17ώροφο κτίριο, φόβοι για εγκλωβισμένους
12:12 Κρίσεις ΕΛΑΣ: Διατηρητέος ο Θεόδωρος Τσάτσαρης στη Δυτική Ελλάδα – Όλα τα ονόματα των Υποστρατήγων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ