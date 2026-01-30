Φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Λαμπάδιασε το πίσω μέρος

Στις φλόγες τυλίχτηκε το πρωί αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όταν –σύμφωνα με την Πυροσβεστική– εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πίσω μέρος του οχήματος, την ώρα που κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 10:40 και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Όπως έγινε γνωστό, το λεωφορείο δεν βρισκόταν σε δρομολόγιο και κατευθυνόταν προς συνεργείο. Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



