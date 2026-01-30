Φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Λαμπάδιασε το πίσω μέρος

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού. Το όχημα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν εκτελούσε δρομολόγιο αλλά κατευθυνόταν προς συνεργείο, ενώ ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει χωρίς να τραυματιστεί.

30 Ιαν. 2026 12:04
Pelop News

Στις φλόγες τυλίχτηκε το πρωί αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όταν –σύμφωνα με την Πυροσβεστική– εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πίσω μέρος του οχήματος, την ώρα που κινούνταν στη συμβολή των οδών Κηφισίας και Μ. Ψελλού.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 10:40 και στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο.

Όπως έγινε γνωστό, το λεωφορείο δεν βρισκόταν σε δρομολόγιο και κατευθυνόταν προς συνεργείο. Ο οδηγός πρόλαβε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται.

