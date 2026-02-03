Φωτιά σε εν κινήσει λεωφορείο με επιβάτες στη Σίνδο ΦΩΤΟ

Ολοσχερώς καταστράφηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3/02/2026, αστικό λεωφορείο που ξέσπασε φωτιά και ενώ βρισκόταν εν κινήσει, στον κόμβο της Σίνδου Θεσσαλονίκης, στην έξοδο για ΤΕΙ.

Τόσο ο οδηγός όσο και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εγκαίρως από το όχημα.

Διερχόμενο Ι.Χ. έκανε σήμα στον οδηγό για καπνό και αμέσως το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε ενώ αποβιβάστηκαν και όλοι οι επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα.

