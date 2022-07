Φωτιά στα Κρέστενα: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus – Σε χαράδρα η πυρκαγιά

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε την Κυριακή (24.7) στα Κρέστενα, η οποία πλέον φαίνεται να έχει περιοριστεί στα ανατολικά και συγκεκριμένα μέσα σε χαράδρα. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Αξίζει να σημειωθεί πως, ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής των Κρεστένων της ΠΕ Ηλείας, η οποία επλήγη από τη φωτιά.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γγ Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή των Κρεστένων της ΠΕ Ηλείας, η οποία επλήγη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Κυριακή 24 Ιουλίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

📌 Ενεργοποίηση #CopernicusEMS🇪🇺 για άμεση χαρτογράφηση🛰️ της πληγείσας από δασική🔥 περιοχής #Κρέστενα #Ηλεία

🔗 https://t.co/DKNygzuzuy

📌@CopernicusEMS🇪🇺 activation for the immediate mapping of the #area in #Ilia #Krestena affected by #forestfire

🔗 https://t.co/lwrZf45ADW pic.twitter.com/Ale2epMO31

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) July 25, 2022