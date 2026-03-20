«Φωτιά» στα λιπάσματα λόγω Μέσης Ανατολής – Ασφυξία για τους αγρότες στην πιο κρίσιμη περίοδο

Οι Έλληνες αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ανατιμήσεων στα λιπάσματα, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις προμήθειες και έχει ανεβάσει απότομα το κόστος σε βασικές πρώτες ύλες. Σύμφωνα με αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι αυξήσεις στην ελληνική αγορά κινούνται ήδη πάνω από 30% με 40% μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η διεθνής εικόνα δείχνει ανάλογη πίεση, με το Reuters να καταγράφει άνοδο περίπου 40% στην τιμή της ουρίας από την έναρξη της κρίσης.

Η βασική αιτία είναι ότι ο πόλεμος έχει πλήξει σοβαρά τη ροή λιπασμάτων από τη Μέση Ανατολή, ενώ η περιοχή συνδέεται με περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου λιπασμάτων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Παράλληλα, η άνοδος στις τιμές του φυσικού αερίου επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη βιομηχανία, καθώς το αέριο αποτελεί βασικό συντελεστή κόστους στην παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων.

Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το πλήγμα στο Κατάρ, όπου, σύμφωνα με το Reuters, οι ζημιές στις ενεργειακές υποδομές του Ras Laffan έχουν επηρεάσει και την παραγωγή παραγώγων όπως θείο, ενώ η ευρύτερη ενεργειακή αναστάτωση στην περιοχή έχει πιέσει την προσφορά σε αμμωνία και ουρία. Το Reuters έχει επίσης μεταδώσει ότι σε αρκετές χώρες, από το Κατάρ μέχρι το Μπανγκλαντές, η παραγωγή ουρίας έχει διακοπεί ή περιοριστεί λόγω της κρίσης.

Το αποτέλεσμα είναι διπλό για τον αγροτικό κόσμο: από τη μία αυξάνεται το κόστος αγοράς λιπασμάτων και από την άλλη μεγαλώνει ο κίνδυνος χαμηλότερης παραγωγής αν οι παραγωγοί περιορίσουν τη χρήση τους. Το Reuters προειδοποιεί ήδη ότι η αναταραχή στις αγορές λιπασμάτων απειλεί να περάσει στην αλυσίδα τροφίμων και να προκαλέσει νέο κύμα ανατιμήσεων, ειδικά σε φρέσκα αγροτικά προϊόντα.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πίεση προς τις κυβερνήσεις για παρεμβάσεις μεγαλώνει. Η διεθνής αγορά παρακολουθεί πλέον όχι μόνο την πορεία του πολέμου, αλλά και το αν θα υπάρξουν μέτρα στήριξης για τους αγρότες, καθώς η περίοδος της σποράς θεωρείται καθοριστική για το επόμενο διάστημα.

