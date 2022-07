Φωτιά στη Λέσβο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τα Βατερά

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άμεση χαρτογράφηση της περιοχής Βατερά Λέσβου, καθώς η φωτιά μαίνεται στην περιοχή.

Η υπηρεσία Copernicus/ Emergency Management Service – Mapping ενεργοποιήθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για την περιοχή Βατερά της Π.Ε. Λέσβου, για την παροχή βοήθειας του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικός ενεργοποίησης EMSR607) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

