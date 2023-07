Φωτιά στη Ρόδο: Τουρίστες μεταφέρονται με αγροτικά – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού

Απίστευτες εικόνες έρχονται στη δημοσιότητα από το εφιαλτικό πύρινο μέτωπο της Ρόδου, με τουρίστες να απομακρύνονται με αγροτικά.

Εφιαλτική είναι η κατάσταση στη Ρόδο, όπου είναι σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων υπό το συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος από τις παραλίες των περιοχών Κιοτάρι και Λάρδο στη Ρόδο μετά από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία πλωτά του λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό πάνω από 20 ιδιωτικά σκάφη ενώ έχει σπεύσει και πλοίο του πολεμικού ναυτικού.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ρόδο: Καίγονται ξενοδοχεία – Εκκενώσεις διά θαλάσσης – Δραματικές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ

Οι εικόνες που έρχονται από το νησί είναι συγκλονιστικές. Ακόμη και αγροτικά γεμάτα με κόσμο που απομακρύνεται από τα επικίνδυνα σημεία.

Υπό τον Συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν διατεθεί ήδη και επιχειρούν για το έργο της κατάσβεσης και του απεγκλωβισμού πολιτών τα παρακάτω μέσα:

Από το Λιμενικό Σώμα/Υπουργείο Ναυτιλίας:

Επιχειρούν 4 σκάφη του Λιμενικού Σώματος και άνω των 20 ιδιωτικών σκαφών (ημερόπλοια και φουσκωτά). Επίσης στη περιοχή βρίσκονται 1 φορτηγό πλοίο, 1 Ε/Γ-Ο/Γ (παντόφλα), 2 φουσκωτά της μοίρας καταδρομέων.

Επίσης δεσμεύτηκε και διατίθεται πλοίο της Blue Star για να φιλοξενήσει πολίτες.

#wildfires

Scene of chaos in Rhodes #Greece Crowds of hundreds of tourists and locals are evacuating via the roads to get away from the out-of-control fires ravaging the island. pic.twitter.com/ryp0ZNH8nZ

— RawNews1st (@Raw_News1st) July 22, 2023