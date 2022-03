Φωτιά στο ιστορικό κτίριο Dalton Mills που γυρίζεται η σειρά Peaky Blinders

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» με την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μύλο του 19ου αιώνα η οποία χρησιμοποιείται ως τοποθεσία γυρισμάτων για δημοφιλείς σειρές όπως το Downton Abbey και το Peaky Blinders.

Φωτογραφίες οι οποίες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου απεικονίζουν τους 100 πυροσβέστες που βρίσκονται στο σημείο να παλεύουν με τις «μαινόμενες» φλόγες στο ιστορικό κτίριο Dalton Mills, την πολυσύχναστη αγορά της πόλης Keighley, στο Δυτικό Γιορκσάιρ.

Dalton Mills Keighley was once the largest textile mill in Yorkshire, employing over 2000 workers. It was built by Joseph Craven in 1869, … pic.twitter.com/MAlig9fzFw

— Mrs Voss AKA Gorgeous Vixen (@gorgeousvixen3) March 3, 2022