Φωτιά στους Ζάρακες Ευβοίας: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου 2025 στους Ζάρακες Ευβοίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παράλια Ζαρακών Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2025

Οι δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



