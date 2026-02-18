Φωτήλας: «Ένα ακόμα βήμα για το Αίγιο και το Λιμάνι του!»

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα και επίκεντρο την σύνδεση του λιμανιού του Αιγίου με την Αθηνών – Κορίνθου.

Είναι μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του υφυπουργού Πολιτισμού, Ιάσονα Φωτήλα και μετά από αίτημα και σε συνεργασία Δήμαρχο Αιγιαλείας, Παναγιώτη Ανδριόπουλο, ο οποίος συμμετείχε μαζί με συνεργάτες του, ενώ συμμετείχε και η βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Πρόκειται για κρίσιμο βήμα στη συνεργασία μας με τον Δήμο Αιγιαλείας, μια που αφορά ένα έργο με τεράστια σημασία για το Λιμάνι του Αιγίου, αλλά και ολόκληρη την περιοχή» τόνισε ο κ. Φωτήλας και πρόσθεσε: «Ένα έργο που θα τονώσει τόσο την δυναμική του λιμανιού και την πόλης, όσο και την εμπορευματική δραστηριότητα και την οικονομία της περιοχής.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε νέα συνάντηση εργασίας, στο προσεχές διάστημα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ολυμπία Οδός), ώστε να προχωρήσουμε από τη φάση της μελέτης, σε εκείνη της υλοποίησης.

Παράλληλα αναφερθήκαμε στα σημαντικά έργα που ήδη πραγματοποιούνται, ή σχεδιάζονται για την περιοχή του Αιγίου, τόσο σχετικά με τους οδικούς άξονες, όσο και για το θέμα της διάβρωσης των ακτών».

