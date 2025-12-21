Φωτήλας: Επίσκεψη στο Αίγιο με εορταστικό χαρακτήρα και συναντήσεις για τοπικά ζητήματα

Στο Αίγιο ο Ιάσονας Φωτήλας, αυτή τη φορά σε ιδιαίτερα γιορτινό κλίμα! Επαφές με φορείς, αυτοδιοίκηση και εκπροσώπους γονέων.

Φωτήλας: Επίσκεψη στο Αίγιο με εορταστικό χαρακτήρα και συναντήσεις για τοπικά ζητήματα
21 Δεκ. 2025 10:37
Pelop News

Στο Αίγιο βρέθηκε το Σάββατο ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με επαφές με πολίτες και θεσμικούς φορείς της περιοχής. Κατά την πρωινή παρουσία στο εμπορικό κέντρο της πόλης, υπήρξε η δυνατότητα συζήτησης με κατοίκους και ανταλλαγής ευχών ενόψει των εορτών.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την πρωινή μας βόλτα το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο του Αιγίου, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πολλούς συμπολίτες μας, να συνομιλήσουμε μαζί τους και να ανταλλάξουμε ευχές.

Ακολούθησε επίσκεψη και ευχές στον Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ.κ. Ιερώνυμο, καθώς και συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλο και με αντιδημάρχους.

Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε στην πορεία αξιοποίησης του αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας, στις εξελίξεις γύρω από το τρένο και ειδικότερα τον Οδοντωτό, σε ζητήματα ΤΟΕΒ και άρδευσης, στην ανάγκη ανακαίνισης του δημοτικού κινηματογράφου “Απόλλων”, στη σύνδεση του λιμανιού με την Ολυμπία Οδό, καθώς και στην ανάγκη επισκευών στο Παλαιομονάστηρο Ταξιαρχών.

Συμφωνήσαμε να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας, ώστε να παρακολουθούμε την πορεία των θεμάτων και να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους.

Στη συνέχεια είχα τη χαρά να συναντήσω την Ένωση Γονέων Αιγιαλείας, όπου τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το Παιδικό Καρναβάλι Αιγιάλειας, αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης δικτύου απινιδωτών.

Η ημέρα στο Αίγιο ολοκληρώθηκε με συνάντηση εργασίας με το νεοσύστατο Δ.Σ. της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στη στενή συνεργασία όλων, ώστε να πετύχουμε ξανά θετικά αποτελέσματα στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται.

Παράλληλα, αναφερθήκαμε στα γενναία μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και για την εξυγίανση παθογενειών δεκαετιών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:27 Η Βασίλισσα Ράνια στο ντοκιμαντέρ «Melania»
11:20 Πώς δρούσε το κύκλωμα ναρκωτικών με «βαποράκια» μαθητές
11:13 Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Πιστώνεται η πρώτη δόση, το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών
11:05 «Πάτρα Ενωμένη» για τις αυξήσεις στο νερό: «Λαϊκή Συσπείρωση – ΚΚΕ δύο ταχυτήτων ή κοροϊδία-υποκρισία;»
11:00 Πάτρα – Ηλεκτρονικό βραχιολάκι στα νοσοκομεία: Βοηθάει, αλλά δεν θεραπεύει
10:52 Πυρκαγιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δύο σπίτια
10:47 Το τέλειο παιχνίδι ψάχνει η Παναχαϊκή κόντρα στον Πύργο, όλα τα παιχνίδια
10:45 Νότια Αφρική: Εννέα νεκροί από ένοπλη επίθεση σε μπαρ κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ
10:37 Φωτήλας: Επίσκεψη στο Αίγιο με εορταστικό χαρακτήρα και συναντήσεις για τοπικά ζητήματα
10:27 Σχηματίζεται δικογραφία για την άρση μπαρών στα διόδια από αγρότες
10:20 Μητσοτάκης προς αγρότες: Ανοιχτός ο διάλογος, αλλά εντός ρεαλιστικών ορίων
10:14 Διάσωση τραυματία στον Όλυμπο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής κοντά στο καταφύγιο Πετροστρούγκα
10:09 Προειδοποίηση για έξαρση γρίπης στις γιορτές: Ευπαθείς ομάδες σε μεγαλύτερο κίνδυνο, τι συστήνουν οι ειδικοί
10:00 Εορτολόγιο – Ξεχωριστές εκπλήξεις: Σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα
9:56 Πληρωμές άνω του 1,2 δισ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 24 Δεκεμβρίου
9:49 Τσιάρας: Απαιτείται υπευθυνότητα για να σταματήσει η ταλαιπωρία της κοινωνίας – Κάλεσμα σε διάλογο
9:43 Πούτιν: Ανοιχτός σε συνομιλίες με Μακρόν υπό προϋποθέσεις αμοιβαίας βούλησης
9:36 Ψηφιακά εργαλεία κατά φοροδιαφυγής: Σημαντική μείωση του «κενού ΦΠΑ» το 2025
9:30 Τρία χρόνια ζωής για τον Peloponnisos FM 103,9: Ράδιο, ράδιο αγάπη μου!
9:21 Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα, μέχρι τι ώρα – Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ