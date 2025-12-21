Φωτήλας: Επίσκεψη στο Αίγιο με εορταστικό χαρακτήρα και συναντήσεις για τοπικά ζητήματα

Στο Αίγιο βρέθηκε το Σάββατο ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε εορταστικό κλίμα, με επαφές με πολίτες και θεσμικούς φορείς της περιοχής. Κατά την πρωινή παρουσία στο εμπορικό κέντρο της πόλης, υπήρξε η δυνατότητα συζήτησης με κατοίκους και ανταλλαγής ευχών ενόψει των εορτών.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρονται τα εξής:

«Κατά την πρωινή μας βόλτα το Σάββατο στο εμπορικό κέντρο του Αιγίου, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πολλούς συμπολίτες μας, να συνομιλήσουμε μαζί τους και να ανταλλάξουμε ευχές.

Ακολούθησε επίσκεψη και ευχές στον Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ.κ. Ιερώνυμο, καθώς και συνάντηση με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας Παναγιώτη Ανδριόπουλο και με αντιδημάρχους.

Στη συζήτησή μας αναφερθήκαμε στην πορεία αξιοποίησης του αρχαίου θεάτρου της Αιγείρας, στις εξελίξεις γύρω από το τρένο και ειδικότερα τον Οδοντωτό, σε ζητήματα ΤΟΕΒ και άρδευσης, στην ανάγκη ανακαίνισης του δημοτικού κινηματογράφου “Απόλλων”, στη σύνδεση του λιμανιού με την Ολυμπία Οδό, καθώς και στην ανάγκη επισκευών στο Παλαιομονάστηρο Ταξιαρχών.

Συμφωνήσαμε να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας, ώστε να παρακολουθούμε την πορεία των θεμάτων και να συμβάλλουμε στην επίλυσή τους.

Στη συνέχεια είχα τη χαρά να συναντήσω την Ένωση Γονέων Αιγιαλείας, όπου τέθηκαν ζητήματα που αφορούν το Παιδικό Καρναβάλι Αιγιάλειας, αλλά και η ανάγκη ανάπτυξης δικτύου απινιδωτών.

Η ημέρα στο Αίγιο ολοκληρώθηκε με συνάντηση εργασίας με το νεοσύστατο Δ.Σ. της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Αιγιαλείας. Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στη στενή συνεργασία όλων, ώστε να πετύχουμε ξανά θετικά αποτελέσματα στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται.

Παράλληλα, αναφερθήκαμε στα γενναία μέτρα που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, καθώς και για την εξυγίανση παθογενειών δεκαετιών».

