Φωτήλας στον αγιασμό του σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: «Πού είναι ο δήμαρχος; Αυτό είναι το πρόβλημα...»

Νέα επίθεση από τον Ιάσονα Φωτήλα κατά του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για την απουσία του από τον αγιασμό στον νέο υπεραστικό σταθμό του ΚΤΕΛ Αχαϊας.

Ανεβαίνοντας στο βήμα για χαιρετισμό ο υφυπουργός Πολιτισμού, τόνισε: «Είμαι μια μέρα γιορτής για την Πάτρα. Είδα εκπροσώπους της αντιπολίτευσης του Δήμου αλλά θα περίμενα να είναι εδώ εκπρόσωπος του Δήμου ή και ο ίδιος ο δήμαρχος. Αυτό θα άξιζε στην πόλη σε αυτή τη μέρα.

Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό μας πάει πίσω. Οταν λυθούν αυτά, θα έχουμε και λεωφορεία, και τρένα και όλες εκείνες τις ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις που σημαίνουν ανάπτυξη και πολιτισμό».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



