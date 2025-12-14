Φωτήλας στον αγιασμό του σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: «Πού είναι ο δήμαρχος; Αυτό είναι το πρόβλημα…»

Ο υφυπουργός Πολιτισμού έψεξε την απουσία του δημάρχου Πατρέων από την εκδήλωση, κάνοντάς του ξανά επίθεση, με σπόντα και για το…τρένο!

Φωτήλας στον αγιασμό του σταθμού υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαϊας: «Πού είναι ο δήμαρχος; Αυτό είναι το πρόβλημα...»
14 Δεκ. 2025 17:14
Pelop News

Νέα επίθεση από τον Ιάσονα Φωτήλα κατά του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για την απουσία του από τον αγιασμό στον νέο υπεραστικό σταθμό του ΚΤΕΛ Αχαϊας.

Ανεβαίνοντας στο βήμα για χαιρετισμό ο υφυπουργός Πολιτισμού, τόνισε: «Είμαι μια μέρα γιορτής για την Πάτρα. Είδα εκπροσώπους της αντιπολίτευσης του Δήμου αλλά θα περίμενα να είναι εδώ εκπρόσωπος του Δήμου ή και ο ίδιος ο δήμαρχος. Αυτό θα άξιζε στην πόλη σε αυτή τη μέρα.

Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό μας πάει πίσω. Οταν λυθούν αυτά, θα έχουμε και λεωφορεία, και τρένα και όλες εκείνες τις ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις που σημαίνουν ανάπτυξη και πολιτισμό».

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 «Πυρά» Νετανιάχου στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για το μακελειό
21:19 Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
21:11 Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:04 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου
21:02 Έκτακτο συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κασελάκης
20:55 Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας
20:46 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα
20:41 Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82
20:31 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο
20:24 Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
20:20 Οι εγγυήσεις ασφαλείας του Ζελένσκι ως προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση
20:11 Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη
20:04 Πυγμαχία: Διάκριση και 5η θέση για Πετρίτση και Ζουρνατζή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα u17
19:58 Ο ΟΠΑΘΑ με… 8άδα στη Θεσσαλονίκη, ήττα από Ηρακλή
19:48 Απόδραση με νίκη για τις γυναίκες του Ατρόμητου
19:39 Διακρίσεις για τον Αθηνόδωρο Αιγίου στα Λιοφύλεια 2025
19:33 Ιταλία: Το μήνυμα της Μελόνι για την Σοβιετική Ενωση
19:29 Αδαμόπουλος για Ενωση: «Να συσπειρωθούμε…»
19:19 Τι είπε ο Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνει
19:09 Ηλεία: Τραγικό τέλος για τον Βασίλη από τα Κρέστενα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ