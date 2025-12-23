Φώτης Ιωαννίδης για Ελένη Βουλγαράκη: Κάποια στιγμή θα εγκατασταθεί πιο μόνιμα στην Πορτογαλία

Για την εγκατάσταση της Ελένης Βουλγαράκη στην Πορτογαλία μίλησε ο Φώτης Ιωαννίδης, εξηγώντας πως κάποια στιγμή θα είναι πιο μόνιμη, καθώς πρέπει πρώτα να τακτοποιήσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ο ποδοσφαιριστής έδωσε συνέντευξη στο Πρωινό την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανέφερε πως η σύντροφός του από τη στιγμή που εκείνος πήρε τη μεταγραφή για την πορτογαλική ομάδα «Σπόρτινγκ», τον επισκέπτεται πολύ συχνά, χωρίς να αφήνει πίσω τη ζωή της στην Αθήνα, κάτι που θαυμάζει πολύ σε εκείνη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης είπε για την Ελένη Βουλγαράκη και τη σχέση τους από απόσταση: «Ήταν δίπλα μου και η Ελένη και οι γονείς μου. Τις πρώτες ημέρες για την υπογραφή, είχε έρθει και η Ελένη, και μέχρι να εγκατασταθώ στο καινούριο μου σπίτι. Η μάνα μου έρχεται συνέχεια. Η Ελένη έχει το ραδιόφωνο, το κάνει και από εδώ κάποιες φορές, ξυπνάει στις 5. Έχει τα κότσια και το κάνει. Το ευχαριστιέται. Εντάξει, κουράζεται λίγο, αλλά είμαστε μαζί και αυτό την κάνει χαρούμενη. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και πιο μόνιμα απλώς πρέπει πρώτα να φτιάξει και τις δουλειές της. Είναι μια γυναίκα – και αυτό είναι προς τιμήν της – που δουλεύει τόσα χρόνια για τον εαυτό της, έχει τη δική της ζωή. Αυτό είναι κάτι που το θαυμάζω. Δεν τα παράτησε όλα απλά για να έρθει μαζί μου».

Η Ελένη Βουλγαράκη πριν από μερικές ημέρες, σε συνέντευξη που έδωσε η ίδια, αποκάλυψε πως θα βρίσκεται και πάλι στην Πορτογαλία τις επόμενες ημέρες για να περάσει μαζί του τις γιορτές.

«Θα πάω Πορτογαλία, θα κάνω Χριστούγεννα εκτός φέτος. Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση. Σημασία έχει τις γιορτές να είμαστε κοντά με ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε θα είμαι εκεί φέτος», δήλωσε.

