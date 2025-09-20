Φουλ επίθεση στη φοροδιαφυγή: Στόχος 4 δισ. έσοδα στη διετία – Υποχρεωτική e-τιμολόγηση από το 2026

Η κυβέρνηση ανεβάζει ταχύτητα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, με το οικονομικό επιτελείο να προσδοκά έσοδα που θα φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ στη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα έσοδα από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις για φέτος θα ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 ανήλθαν σε 1,7-1,8 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τις φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Στην «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ βρίσκονται πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν τη φορολογική συμμόρφωση και αποκαλύπτουν κρυμμένη φορολογητέα ύλη. Μεταξύ αυτών:

Το myDATA, που «κλειδώνει» τις δηλώσεις ΦΠΑ και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία των επιχειρήσεων.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο, ήδη σε ισχύ για κλάδους όπως χώροι στάθμευσης και συνεργεία, το οποίο θα επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.

Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, που καταγράφει αυτόματα στο myDATA τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Οι μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, που εντοπίζουν φορολογούμενους χωρίς δηλώσεις ή με αποκρυβέντα εισοδήματα, με την ΑΑΔΕ να αποστέλλει ήδη ειδοποιητήρια.

Σημαντικό νέο βήμα αποτελεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Φεβρουάριο του 2026, που αρχικά θα ισχύσει για επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε μικρότερες. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη εθελοντικά, με στόχο να περιοριστεί η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Μέσω του συστήματος, όλα τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.

Το υπουργείο Οικονομικών διαμηνύει ότι η «επιχείρηση» κατά της φοροδιαφυγής θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, αποτελώντας κεντρική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής και βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



