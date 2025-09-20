Φουλ επίθεση στη φοροδιαφυγή: Στόχος 4 δισ. έσοδα στη διετία – Υποχρεωτική e-τιμολόγηση από το 2026

Με ψηφιακά εργαλεία, στοχευμένους ελέγχους και νέες μεταρρυθμίσεις, η κυβέρνηση εντείνει την «επιχείρηση» κατά της φοροδιαφυγής, που αναμένεται να αποδώσει σχεδόν 4 δισ. ευρώ τη διετία 2024-2025.

20 Σεπ. 2025 8:55
Pelop News

Η κυβέρνηση ανεβάζει ταχύτητα στο μέτωπο της φοροδιαφυγής, με το οικονομικό επιτελείο να προσδοκά έσοδα που θα φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ στη διετία 2024-2025. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα έσοδα από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις για φέτος θα ξεπεράσουν τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ για το 2024 ανήλθαν σε 1,7-1,8 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για τις φορολογικές ελαφρύνσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Στην «φαρέτρα» της ΑΑΔΕ βρίσκονται πλέον σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν τη φορολογική συμμόρφωση και αποκαλύπτουν κρυμμένη φορολογητέα ύλη. Μεταξύ αυτών:

  • Το myDATA, που «κλειδώνει» τις δηλώσεις ΦΠΑ και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία των επιχειρήσεων.
  • Το Ψηφιακό Πελατολόγιο, ήδη σε ισχύ για κλάδους όπως χώροι στάθμευσης και συνεργεία, το οποίο θα επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.
  • Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, που καταγράφει αυτόματα στο myDATA τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Οι μαζικές διασταυρώσεις στοιχείων, που εντοπίζουν φορολογούμενους χωρίς δηλώσεις ή με αποκρυβέντα εισοδήματα, με την ΑΑΔΕ να αποστέλλει ήδη ειδοποιητήρια.

Σημαντικό νέο βήμα αποτελεί η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από τον Φεβρουάριο του 2026, που αρχικά θα ισχύσει για επιχειρήσεις με τζίρο άνω του 1 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια θα επεκταθεί σε μικρότερες. Το μέτρο εφαρμόζεται ήδη εθελοντικά, με στόχο να περιοριστεί η έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Μέσω του συστήματος, όλα τα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA.

Το υπουργείο Οικονομικών διαμηνύει ότι η «επιχείρηση» κατά της φοροδιαφυγής θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση, αποτελώντας κεντρική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής και βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης.
