Φοβερές στιγμές και φέτος στον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας – Φωτογραφίες

Από οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία συνοδεύτηκε ο 14ος Ημιμαραθώνιος Αιγιάλειας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Αίγιο από τον Αθηνόδωρο, με τη συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων από διάφορες περιοχές της χώρας (είδαμε αθλητές ακόμη και από τη Θεσσαλονίκη, τη Νάξο και τη Φολέγανδρο!).

Ενα πολύχρωμο «ποτάμι» πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο της πρωτεύουσας της Αιγιάλειας, με την περιοχή στις Δώδεκα Βρύσες να γεμίζει από κόσμο που είτε συμμετείχε είτε παρακολούθησε και στήριξε το σπουδαίο δρομικό ιβέντ. Την παράσταση, όμως, έκλεψε η μικρή «Μαριλού» (Μαρία Καλυβα), η οποία συμμετείχε με αναπηρικό καροτσάκι κι αποθεώθηκε από όλους, ενώ στο τέλος της δόθηκε και βραβείο από τους διοργανωτές. Πώς να μην συγκινηθείς από μια τέτοια εικόνα;

Τιμώμενο πρόσωπο του διημέρου ήταν ο παλιός πρωταθλητής Σπύρος Ανδριόπουλος, ενώ τον ΣΕΓΑΣ εκπροσώπησαν η α΄ ειδική γραμματέας Λούλα Καρατζά και η β΄ ειδική γραμματέας Ευγενία Νικολετοπούλου. Παρούσα φυσικά στον σημερινό αγώνα στο παραλιακό μέτωπο του Αιγίου (του χρόνου θα συμπεριληφθεί και το Διακοπτό!), ήταν σύσσωμη η Δημοτική Αρχή, ο πολιτευτής Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Τσώκος και πολύς κόσμος, ενώ ανάμεσα στους αγωνιζόμενους είδαμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαϊας κι εκδότη της εφημερίδας «Πελοπόννησος» Θεόδωρο Λουλούδη, τον πρόεδρο του Προμηθέα Ανδρέα Λάσκαρη, τον διαιτητή μπάσκετ Ηλία Λογοθέτη, κ.ά.

Για την ιστορία, νικητές στον αγώνα-θεσμό, ο οποίος εντάσσεται στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αιγιάλειας για την επέτειο της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας του 1821, ήταν οι εξής:

ΑΓΩΝΑΣ 1,5 ΧΛΜ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΓΟΡΙΑ: Παναγιώτης Τρίγκας (Αθλόραμα) 07:13, Ευθύμιος Κόρδας (Αθλόραμα) 07:20, Αντώνης Μπατάλης (Αθηνόδωρος) 07:29.

ΚΟΡΙΤΣΙΑ: Μαγδαληνή Οικονόμου (Αθλόραμα) 07:36, Μαρία Παπαναστασοπούλου (Αθηνόδωρος) 07:59, Ευλαμπία Ξυλιά (Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου) 08:39.

ΑΓΩΝΑΣ 5ΧΛΜ.

ΑΝΔΡΕΣ: Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) 15:03, Κωνσταντίνος Βεντούρας (Ολυμπιάδα) 15:08, Αλέξανδρος Παπαγιάννης (ΓΣ Τρικάλων) 15:22.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΕΚ) 17:21, Ευγενία Παπαδημάτου 17:46, Δήμητρα Ντάσκα (ΓΣ Τρικάλων) 17:50.

ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 21ΧΛΜ.

ΑΝΔΡΕΣ: Κλέμεντς Αμαντέους (ΓΣ Καλλιθέας) 1:04:27, Κωνσταντίνος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) 1:05:16, Νίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) 1:05:35.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Μελίσσα Αναστασάκης (Αλέξανδρος Μακεδονίας) 1:15:34, Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός) 1:20:19, Ζωή Ανδρικοπούλου (Zoe Andrikopoulou Training) 1:21:27.

Περισσότερα σε λίγο…

Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον αγώνα:

