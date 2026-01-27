Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα, στη Θεσσαλονίκη 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν

Ο δράστης παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έκοψε το νήμα της ζωής της άτυχης γυναίκας στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών

27 Ιαν. 2026 22:53
Pelop News

Στη Θεσσαλονίκη μία εφιαλτική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, έπειτα από την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφονία μίας 46χρονης γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Οι αποκαλύψεις του δράστη, ωστόσο, οδηγούν την Ασφάλεια στην έρευνα και ενός δεύτερου θανάτου στο ίδιο κτίριο, δημιουργώντας υπόνοιες για τη δράση ενός «serial killer».

Ο δράστης παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι έκοψε το νήμα της ζωής της 46χρονης στις 30 Οκτωβρίου 2024, μέσα στο υπόγειο κτιρίου όπου βρίσκονταν για χρήση ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα φώναζε ενώ μιλούσε στο κινητό της τηλέφωνο. Ο 52χρονος ομολόγησε ότι της έκλεισε το στόμα μέχρι που εκείνη πέθανε από ασφυξία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, πέταξε το πτώμα της γυναίκας στα σκουπίδια.

Οι έρευνες πήραν δραματική τροπή όταν στο δώμα του ίδιου κτιρίου εντοπίστηκε η σορός και δεύτερης γυναίκας, η οποία είχε εξαφανιστεί το καλοκαίρι του 2025. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ο 52χρονος προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό. Υποστήριξε ότι η γυναίκα, επίσης τοξικομανής, πέθανε στον ύπνο της ενώ βρίσκονταν μαζί στο υπόγειο. Ισχυρίστηκε ότι, αντί να ειδοποιήσει τις αρχές, επέλεξε να μεταφέρει και να κρύψει τη σορό της στο δώμα του κτιρίου.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τους ισχυρισμούς του δράστη, αναμένοντας τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τη δεύτερη σορό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Ο 52χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.

