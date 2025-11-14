Fraport: Ρεκόρ 37 εκατ. επιβατών στα 14 αεροδρόμια το 2025, τα σχέδια και οι επενδύσεις

Με ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025 για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που τελούν υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, όπως ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης στην Αθήνα. Η εταιρεία εκτιμά ότι στο τέλος της χρονιάς ο συνολικός αριθμός ταξιδιωτών θα φτάσει τα 37 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή ανάπτυξης της εταιρείας, Γιώργο Βήλο, στο δεκάμηνο του έτους έχουν ήδη καταγραφεί 35,2 εκατ. επιβάτες, περίπου ένα εκατομμύριο περισσότεροι σε σχέση με το 2024, σημειώνοντας αύξηση 2,7%. Από το 2016 έως σήμερα η επιβατική κίνηση έχει ενισχυθεί κατά 45%, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη συνεχή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού όσο και στις σημαντικές επενδύσεις που έχουν ενισχύσει τις υποδομές των αεροδρομίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinell, υπογράμμισε ότι η σταθερή ανοδική πορεία επιβεβαιώνει τη δυναμική της χώρας ως τουριστικού προορισμού και τη σημασία των επενδύσεων σε σύγχρονες αεροπορικές υποδομές.

Η διεθνής κίνηση σπρώχνει την άνοδο

Η αύξηση οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη διεθνή κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 3,5%, ενώ η εγχώρια κίνηση έμεινε σταθερή, κυρίως λόγω της επίδρασης σεισμικών φαινομένων στη Σαντορίνη. Χωρίς την επίδραση αυτή, η συνολική κίνηση θα έφτανε τα 37,5 εκατομμύρια επιβάτες, με αύξηση άνω του 4%.

Το 81% των ταξιδιωτών που εξυπηρετούνται στα 14 αεροδρόμια προέρχεται από το εξωτερικό. Η μεγαλύτερη αγορά παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούμενο από Γερμανία και Σκανδιναβία. Αξιοσημείωτη άνοδο σημειώνουν οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, οι οποίοι πλέον αντιστοιχούν σε μερίδιο 2,7%, παρά την απουσία απευθείας πτήσεων προς τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Ο κ. Βήλος επεσήμανε ότι πρόκειται για σταθερά αναπτυσσόμενη αγορά, σημειώνοντας ότι στα Χανιά οι αφίξεις Αμερικανών ταξιδιωτών αυξήθηκαν φέτος κατά 75%. Συνολικά, το 75,7% των επιβατών στα περιφερειακά αεροδρόμια προέρχεται από την Ευρώπη. Η εταιρεία συνεργάζεται με 89 αεροπορικούς φορείς, συνδέεται με 40 χώρες και εξυπηρετεί 886 προορισμούς, ενώ το 2025 προστέθηκαν 48 νέα δρομολόγια.

Σε επίπεδο αεροπορικών εταιρειών, πρώτη σε μερίδιο είναι η Ryanair με 17%, ακολουθούμενη από την Aegean (16%), την EasyJet (9%), την TUI (8%) και την Jet2 (6%).

Προορισμοί με άνοδο και πίεση

Από τους 14 προορισμούς, οι 12 καταγράφουν θετικό πρόσημο σε σχέση με πέρυσι. Η Σαντορίνη εκτιμάται ότι θα κλείσει με μείωση 15% λόγω των σεισμικών γεγονότων στις αρχές του έτους, ενώ η Μύκονος συνεχίζει την καθοδική τάση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με πτώση 6,5%, τάση που η Fraport αποδίδει σε «διορθωτική» εξισορρόπηση μετά από χρόνια ταχείας ανάπτυξης.

Αντίθετα, μικρότεροι προορισμοί όπως Άκτιο, Σκιάθος και Μυτιλήνη σημειώνουν ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις, ακολουθώντας τη διεθνή προτίμηση για πιο ήσυχους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Νέος επενδυτικός κύκλος 200 εκατ. ευρώ

Η Fraport Greece δρομολογεί νέο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους 200 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της χωρητικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, έχουν επενδυθεί πάνω από 2 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ 50 εκατ. ευρώ δαπανώνται ετησίως για συντήρηση και στοχευμένες αναβαθμίσεις. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται έργα αεροδιαδρόμων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Καλαμάτα: Το επόμενο μεγάλο έργο

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» αποτελεί το νέο μεγάλο project της εταιρείας. Η παραχώρηση, διάρκειας 40 ετών, θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, σε συνεργασία με τους ομίλους Κοπελούζου και Κωνσταντακόπουλου. Το σχέδιο προβλέπει κατασκευή νέου τερματικού σταθμού 9.000 τ.μ., σημαντικά μεγαλύτερου από τον σημερινό, καθώς και άμεσες παρεμβάσεις για την καλύτερη λειτουργία του αεροδρομίου. Το υφιστάμενο κτίριο θα αποκτήσει νέες χρήσεις.

Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα υπερβεί τα 75 εκατ. ευρώ, με στόχο ο αερολιμένας να μπορεί έως το 2030 να σχεδόν διπλασιάσει την κίνησή του, φτάνοντας τους 700.000 επιβάτες από τους περίπου 380.000 που εξυπηρετεί σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



