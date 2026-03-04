Freenow by Lyft: Ρεκόρ διαδρομών κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Μεγάλη αύξηση στη χρήση της πλατφόρμας Freenow by Lyft σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, με χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της Πάτρας να την επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εκδηλώσεις. Το Freenow διευκόλυνε τη μετακίνηση μεταξύ κεντρικών σημείων της πόλης, του σταθμού ΚΤΕΛ, ξενοδοχείων και χώρων εκδηλώσεων, προσφέροντας άνετη, ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση.

Σύμφωνα με το Freenow, καταγράφηκε εκρηκτική αύξηση των διαδρομών: η εφαρμογή ανοίχτηκε πάνω από 10.000 φορές, κάθε συνεργαζόμενος οδηγός έλαβε περισσότερες από 300 κλήσεις, ενώ οι διαδρομές αυξήθηκαν κατά 500% σε σχέση με το προηγούμενο 5ήμερο. Η ζήτηση κορυφώθηκε μεταξύ 00:00 και 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 22/2. Η πλειονότητα των διαδρομών αφορούσε μετακινήσεις από και προς τον σταθμό ΚΤΕΛ, ενώ αρκετοί χρήστες επέλεξαν το Freenow και για μεγαλύτερες αποστάσεις, όπως Πάτρα–Ναύπακτο και Πάτρα–Αίγιο.

Κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου καρναβαλιού για το Freenow:

Αυξημένη ζήτηση και αριθμός κλήσεων: Σημαντική αύξηση των διαδρομών σε ώρες αιχμής, πριν και μετά τις μεγάλες παρελάσεις.

Σημαντική αύξηση των διαδρομών σε ώρες αιχμής, πριν και μετά τις μεγάλες παρελάσεις. Υποστήριξη κινητικότητας σε συνθήκες συμφόρησης: Οι χρήστες αξιοποίησαν την ευελιξία της εφαρμογής παρά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις απαγορεύσεις εισόδου στο ιστορικό κέντρο.

Οι χρήστες αξιοποίησαν την ευελιξία της εφαρμογής παρά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις απαγορεύσεις εισόδου στο ιστορικό κέντρο. Αύξηση συνεργαζόμενων οδηγών: Ολοένα και περισσότεροι επαγγελματίες οδηγοί ταξί επιλέγουν να εξυπηρετούν κούρσες μέσα από την πλατφόρμα Freenow, η οποία είναι ανοιχτή σε όλη την Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

«Η περίοδος του καρναβαλιού αποτελεί πρόκληση για τη μετακίνηση σε πολυσύχναστες ζώνες. Χαιρόμαστε που το Freenow στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών των χρηστών, προσφέροντας σύνδεση και κινητικότητα σε μια από τις πιο εορταστικές στιγμές του πολιτιστικού ημερολογίου της χώρας», δήλωσε ο Αλέξανδρος Καραγιάννης, Business Development Lead, στη Freenow Ελλάδας.

Κάθε επαγγελματίας οδηγός ταξί μπορεί να εγγραφεί κατεβάζοντας την εφαρμογή (iPhone ή Android) ή μέσω του website, αξιοποιώντας τη ζήτηση όπου και όταν επιθυμεί, είτε σε τουριστικούς προορισμούς υψηλής σεζόν, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή τη στιγμή οδηγοί έχουν εγγραφεί σε Πάτρα, Πύργο, Αμαλιάδα, Κόρινθο, Σπάρτη, Επίδαυρο, Ναύπλιο, Τρίπολη και 20 ακόμα πόλεις σε όλη την Ελλάδα, με τη λίστα να μεγαλώνει συνεχώς.

