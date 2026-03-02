«Φρένο» στις εκδόσεις ομολόγων στην Ευρώπη – Το πολεμικό σοκ στη Μέση Ανατολή ανατρέπει τα σχέδια

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει αρχίσει να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα και στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους, με τις προγραμματισμένες εκδόσεις ομολόγων να μπαίνουν προσωρινά στο «ψυγείο». Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχουν αυξήσει το επενδυτικό ρίσκο και έχουν ωθήσει προς τα πάνω το κόστος δανεισμού, οδηγώντας επιχειρήσεις και εκδότες σε στάση αναμονής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τη Δευτέρα δεν πραγματοποιήθηκε καμία νέα έκδοση εταιρικού χρέους σε ευρώ, στερλίνα ή δολάριο στην ευρωπαϊκή αγορά. Εταιρείες που είχαν προγραμματίσει να αντλήσουν κεφάλαια μέσω ομολόγων προτίμησαν να αποσύρουν τα σχέδιά τους, μπροστά στο επιδεινούμενο κλίμα.

Ο επικεφαλής διεθνών εκδόσεων επενδυτικής βαθμίδας της Barclays, Marco Baldini, ανέφερε ότι η αγορά βρίσκεται ουσιαστικά σε «κατάσταση παύσης». Όπως σημείωσε, οι πρωινές επαφές μεταξύ τραπεζών και πιθανών εκδοτών ακυρώθηκαν, καθώς η αβεβαιότητα που επικρατεί δεν επιτρέπει ασφαλείς κινήσεις.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκτιμήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Τότε, αναλυτές προέβλεπαν έναν ιδιαίτερα δραστήριο Μάρτιο, με νέες εκδόσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 50 δισ. ευρώ μέσα σε λίγες ημέρες. Η γεωπολιτική ένταση, ωστόσο, άλλαξε τα δεδομένα μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Το αυξημένο κόστος ασφάλισης κινδύνου (credit-risk) και η μεταβλητότητα στις αγορές εντείνουν τη διστακτικότητα των δανειοληπτών, οι οποίοι προτιμούν να περιμένουν σταθεροποίηση του κλίματος πριν προχωρήσουν σε μεγάλες κινήσεις χρηματοδότησης.

