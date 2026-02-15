Φρένο στο «δωρεάν» πάρκινγκ των «άσχετων» στα σούπερ μάρκετ!

Μια αγαπημένη «συνήθεια» χιλιάδων οδηγών στα μεγάλα αστικά κέντρα οδεύει οριστικά προς το τέλος της, καθώς τα πάρκινγκ των μεγάλων σούπερ μάρκετ θα σταματήσουν να λειτουργούν για δωρεάν στάθμευση, χωρίς την υποχρέωση αγορών.

Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής προχωρούν πλέον στη λήψη δραστικών μέτρων θωρακίζοντας τους ιδιόκτητους χώρους τους. Η εικόνα με τις κατεβασμένες μπάρες και τα συστήματα ελεγχόμενης εισόδου γίνεται ολοένα και πιο συχνή, καθώς τα καταστήματα επιδιώκουν να βάλουν φρένο στην κατάληψη θέσεων από διερχόμενους που δεν είναι πελάτες.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, ο κορεσμός στους δρόμους και η έλλειψη ελεύθερων χώρων ανάγκαζαν πολλούς να αφήνουν τα οχήματά τους στα σούπερ μάρκετ για να διεκπεραιώσουν άλλες δουλειές στη γειτονιά.

Αυτή η πρακτική όμως στερούσε θέσεις από τους πραγματικούς καταναλωτές, δημιουργώντας συχνά εντάσεις και ταλαιπωρία.

Το νέο μοντέλο που εφαρμόζεται πλέον ευρέως βασίζεται στη λογική «πρώτα ο πελάτης». Κατά την είσοδο στο πάρκινγκ ο οδηγός παραλαμβάνει ειδικό εισιτήριο. Αυτό του εξασφαλίζει δωρεάν παραμονή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ορίζεται στις δύο ώρες.

Η κρίσιμη αλλαγή βρίσκεται στην έξοδο. Για να σηκωθεί η μπάρα χωρίς χρέωση, το εισιτήριο πρέπει να έχει επικυρωθεί στο ταμείο του καταστήματος.

Η επικύρωση αυτή αποτελεί την απόδειξη ότι ο οδηγός πραγματοποίησε αγορές. Σε περίπτωση που κάποιος υπερβεί τον δωρεάν χρόνο ή δεν ψωνίσει από το κατάστημα, καλείται να πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο βάσει τιμοκαταλόγου για να αποχωρήσει.

