Φρέντη Μπελέρης: «Ο κύριος Ράμα θαυμάζει τον κύριο Ερντογάν» – Mήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας

Ο Φρέντης Μπελέρης είχε δώσει από νωρίς χθες το στίγμα του για τις σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!».

Οι κυριότερες τοποθετήσεις του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στα ερτζιανά, είχαν ως εξής:

– «Σήμερα στην Αλβανία ζούμε δυστυχώς 30.000 με 40.000 περίπου Ελληνες από 300.000, καθώς οι πιο πολλοί βρίσκονται στην Ελλάδα ή αλλού. Δυστυχώς αντί αυτή η μειονότητα να αποτελεί γέφυρα φιλίας και να χαίρει όλων των δικαιωμάτων -από τη στιγμή που η Αλβανία θέλει να λέγεται ευρωπαϊκό κράτος και να μπει στην Ευρωπαϊκή Ενωση – βασικά ανθρώπινα δικαιώματά μας, παραμένουν ζητούμενα. Δικαιώματα που αφορούν την περιουσία μας, τον αυτοπροσδιορισμό μας, την παιδεία στη μητρική μας γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες συν τα διμερή θέματα που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση θαλασσίων συνόρων, κ.ά. Θυμίζω ότι ο κ. Ράμα έβαλε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας να καταργήσει τη συγκεκριμένη συμφωνία».

– «Ενώ οι δύο κοινωνίες, τόσο οι Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα, όσο και η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, έχουν άριστες σχέσεις μεταξύ τους, δυστυχώς η πολιτική ηγεσία της Αλβανίας δεν ακολουθεί αυτή τη γραμμή. Με απλά λόγια, ο κ. Ράμα κάνει ό,τι μπορεί για να δυναμιτίσει το καλό κλίμα. Είμαστε μια μειονότητα χωρίς παράλογες διεκδικήσεις, θα μπορούσα να πω χωρίς διεκδικήσεις κι αντί ο κ. Ράμα να μας έχει ως παράδειγμα και να μας αγκαλιάζει, μας έχει συνέχεια υπό διωγμόν».

– «Η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι σωστή πολιτική προς όφελος και της ελληνικής μειονότητας και του αλβανικού λαού. Αυτή η ένταξη, όμως, πρέπει να γίνει με κανόνες. Οσο η Αλβανία δεν αποδέχεται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, ένταξη δεν μπορεί να υπάρξει. Η Αλβανία πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό κράτος. Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι το μέλλον για τον Αλβανικό λαό κι όσο πιο γρήγορα το καταλάβει αυτό ο κ. Ράμα, τόσο το καλύτερο για όλους μας. Εμείς θα παλέψουμε για ελευθερία, δημοκρατία, ευμάρεια και κράτος δικαίου. Αν ο κ. Ράμα δεν συμμορφωθεί, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα επιτρέψουν στην Αλβανία να μπει στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια».

– «Η αντιπολίτευση στην Αλβανία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα επειδή ο κ. Ράμα ελέγχει τα πάντα. Αλλά και η ίδια η αντιπολίτευση ίσως δεν έχει κάνει την αυτοκάθαρσή της για να αποτελέσει την εναλλακτική λύση για τον αλβανικό λαό. Θυμίζω, όμως, ότι ο κ. Μπερίσα είχε υπογράψει με την κυβέρνηση Καραμανλή την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, αλλά και μέτρα υπέρ της ελληνικής μειονότητας».

– «Ναι, η κυβέρνηση Ράμα είναι πιο κοντά στην Τουρκία. Ο κ. Ράμα θαυμάζει τον κ. Ερντογάν και χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους για να παραμείνουν στην εξουσία».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



