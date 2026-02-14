Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση νεογέννητου που βρέθηκε νεκρό σε δεξαμενή φορητής χημικής τουαλέτας. Οι αρχές αποδίδουν ευθύνες στη μητέρα, ενώ τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης περιγράφουν μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση παιδικής κακοποίησης.

14 Φεβ. 2026 10:48
Pelop News

Σοβαρή ποινική υπόθεση εξελίσσεται στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, όπου μια 38χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι γέννησε νεογέννητο κορίτσι και το εγκατέλειψε σε δεξαμενή χημικής τουαλέτας, με αποτέλεσμα τον θάνατό του, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές.

Η γυναίκα συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη και αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικής παιδικής κακοποίησης που οδήγησε σε θάνατο, όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Λας Κρούσες.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η 38χρονη μετέβη το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου στο Memorial Medical Center, εμφανίζοντας ενδείξεις πρόσφατου τοκετού χωρίς όμως να έχει μαζί της βρέφος. Το ιατρικό προσωπικό ενημέρωσε τις αρχές, ενώ ο σύντροφός της φέρεται να ανέφερε ότι πριν τη μεταφορά στο νοσοκομείο είχαν βρεθεί στην περιοχή Burn Lake, όπου εκείνη είχε χρησιμοποιήσει φορητή τουαλέτα.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν το νεογέννητο νεκρό μέσα στη δεξαμενή της τουαλέτας. Σύμφωνα με τις έρευνες, η γυναίκα φέρεται να γέννησε εκεί, να έκοψε τον ομφάλιο λώρο και να τοποθέτησε το βρέφος στη δεξαμενή.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε ότι το παιδί ήταν ζωντανό όταν βρέθηκε στο σημείο. Οι ειδικοί διαπίστωσαν παρουσία του χημικού υγρού απολύμανσης στους πνεύμονες, στην τραχεία και στο στομάχι του βρέφους, ένδειξη ότι είχε αναπνεύσει και καταπιεί το υγρό.

Η 38χρονη κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση σε αυτή τη φάση, ενώ οι αρχές δεν εκτιμούν ότι προκύπτουν ευθύνες για τον σύντροφό της, καθώς θεωρείται πως δεν γνώριζε τον τοκετό.

Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών οργανισμών, παρόμοια περιστατικά εγκατάλειψης νεογέννητων δεν είναι σπάνια. Το 2021 καταγράφηκαν 31 εγκαταλείψεις βρεφών σε επικίνδυνα σημεία στις ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 22 εντοπίστηκαν νεκρά.

Ανάλογη τραγωδία είχε σημειωθεί και το 2024 στη Νέα Υόρκη, όταν νεογέννητο κορίτσι εντοπίστηκε νεκρό σε αυλή πολυκατοικίας στο Μπρονξ, γεγονός που είχε επίσης προκαλέσει έντονη κοινωνική και θεσμική κινητοποίηση.

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14-15/02/2026
