Φρουροί της Επανάστασης: «Τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά»

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι η ναυτιλία «προς και από λιμάνια συμμάχων και υποστηρικτών των ισραηλινοαμερικανών εχθρών» απαγορεύεται μέσω οποιουδήποτε διαδρόμου ή προορισμού, αναφέρουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το IRGC προσθέτει ότι το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό και οποιαδήποτε διέλευση μέσω της πλωτής οδού θα αντιμετωπίσει «σκληρά μέτρα».

Δυσοίωνες προβλέψεις για τη λήξη του πολέμου, οι Ιρανοί μπορούν να συνεχίσουν επί εβδομάδες

Τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφόρων εθνικοτήτων απωθήθηκαν από το Στενό του Ορμούζ μετά από προειδοποιήσεις από το ναυτικό του IRGC, αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης.

