Οι Financial Times αναφέρουν μάλιστα την Τρίτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να κλείσει η συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα

FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
09 Δεκ. 2025 20:52
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι διορία λίγων ημερών για να απαντήσει στην ειρηνευτική πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, μέρος της οποίας είναι η παραχώρηση εδαφών σε αντάλλαγμα για αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας.

Οι Financial Times αναφέρουν μάλιστα την Τρίτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να κλείσει η συμφωνία μέχρι τα Χριστούγεννα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είπε σε Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια δίωρης συνομιλίας το Σάββατο, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι δύο απεστελμένοι του Τραμπ, τον πίεσαν να πάρει γρήγορη μια απόφαση. Ο Τραμπ ελπίζει ότι το Κίεβο θα συμφωνήσει τις επόμενες ημέρες δύο εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι είπε στους Αμερικανούς ότι χρειαζόταν χρόνο για να συμβουλευτεί άλλους Ευρωπαίους συμμάχους πριν απαντήσει στην πρόταση της Ουάσιγκτον.

Το Κίεβο φοβάται ότι η ενότητα των δυτικών χωρών θα μπορούσε να διαρραγεί εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν μόνες τους στη σύναψη συμφωνίας, χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένας από τους Δυτικούς αξιωματούχους περιέγραψε ότι η ουκρανική πλευρά είναι εγκλωβισμένη μεταξύ εδαφικών απαιτήσεων που δεν μπορεί να αποδεχτεί και της αμερικανικής πρότασης που δεν μπορεί να απορρίψει. «Για να είμαι ειλικρινής, οι Αμερικανοί αναζητούν έναν συμβιβασμό σήμερα» είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους με τους οποίους συνομίλησε τη Δευτέρα μέσω WhatsApp.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico τη Δευτέρα, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν έχει θέσει κάποιο χρονοδιάγραμμα στον Ζελένσκι για να συμφωνήσει στην πρότασή του. «Λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει να δέχεται πράγματα, επειδή χάνει» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η Ουκρανία και ο πρόεδρος απορρίπτουν κατηγορηματικά το ενδεχόμενο της παραχώρησης των εδαφών, όπως του Ντονμπάς, χωρίς να απορρίπτουν συνολικά άλλα σημεία.

