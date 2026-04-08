Fuel Pass 2026: Ποια ΑΦΜ παίρνουν σειρά σήμερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης στο vouchers.gov.gr

Fuel Pass 2026: Ποια ΑΦΜ παίρνουν σειρά σήμερα
08 Απρ. 2026 7:55
Pelop News

Με νέο σύστημα σταδιακής εισόδου συνεχίζεται από σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass 2026. Μετά την υπερφόρτωση της πλατφόρμας vouchers.gov.gr κατά την πρεμιέρα, όπου καταγράφηκαν πάνω από 160.000 αιτήσεις σε ελάχιστο χρόνο, η κυβέρνηση προχώρησε σε κλιμακωτή πρόσβαση βάσει του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, οι δικαιούχοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα ως εξής:

  • Σήμερα Μ. Τετάρτη 8.4.2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7.

  • Αύριο Μ. Πέμπτη 9.4.2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0.

  • Από Μ. Παρασκευή 10.4.2026 έως 30.4.2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για το σύνολο των δικαιούχων, ανεξαρτήτως λήγοντος.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς Taxisnet. Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για την επαλήθευση του κινητού τηλεφώνου και του email. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει το όχημα για το οποίο αιτείται την επιδότηση και δηλώνει τον τρόπο πληρωμής.

Οι επιλογές είναι δύο:

  • Ψηφιακή χρεωστική κάρτα: Η πίστωση γίνεται σε συνεργαζόμενα ιδρύματα (Alpha Bank, Eurobank, Snappi).

  • Τραπεζική κατάθεση: Απαιτείται η καταχώριση έγκυρου IBAN.

Η έγκριση και η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιούνται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Για όσους δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο, την περιοχή και τον τρόπο πίστωσης, με την ψηφιακή κάρτα να προσφέρει υψηλότερο ποσό:

  • Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50€ (κάρτα) ή 40€ (λογαριασμός).

  • Αυτοκίνητα (Νησιά/Παραμεθόριος): 60€ (κάρτα) ή 50€ (λογαριασμός).

  • Μοτοσυκλέτες (Ηπειρωτική Ελλάδα): 30€ (κάρτα) ή 25€ (λογαριασμός).

  • Μοτοσυκλέτες (Νησιά/Παραμεθόριος): 35€ (κάρτα) ή 30€ (λογαριασμός).

Η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές καυσίμων έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
