Fuel Pass 2026: Ποια ΑΦΜ παίρνουν σειρά σήμερα

Με νέο σύστημα σταδιακής εισόδου συνεχίζεται από σήμερα, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass 2026. Μετά την υπερφόρτωση της πλατφόρμας vouchers.gov.gr κατά την πρεμιέρα, όπου καταγράφηκαν πάνω από 160.000 αιτήσεις σε ελάχιστο χρόνο, η κυβέρνηση προχώρησε σε κλιμακωτή πρόσβαση βάσει του λήγοντος ψηφίου του ΑΦΜ.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, οι δικαιούχοι μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα ως εξής:

Σήμερα Μ. Τετάρτη 8.4.2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5, 6 και 7 .

Αύριο Μ. Πέμπτη 9.4.2026: ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0 .

Από Μ. Παρασκευή 10.4.2026 έως 30.4.2026: Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για το σύνολο των δικαιούχων, ανεξαρτήτως λήγοντος.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς Taxisnet. Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) για την επαλήθευση του κινητού τηλεφώνου και του email. Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει το όχημα για το οποίο αιτείται την επιδότηση και δηλώνει τον τρόπο πληρωμής.

Οι επιλογές είναι δύο:

Ψηφιακή χρεωστική κάρτα: Η πίστωση γίνεται σε συνεργαζόμενα ιδρύματα (Alpha Bank, Eurobank, Snappi).

Τραπεζική κατάθεση: Απαιτείται η καταχώριση έγκυρου IBAN.

Η έγκριση και η πίστωση των χρημάτων πραγματοποιούνται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Για όσους δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω των ΚΕΠ.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο, την περιοχή και τον τρόπο πίστωσης, με την ψηφιακή κάρτα να προσφέρει υψηλότερο ποσό:

Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50€ (κάρτα) ή 40€ (λογαριασμός).

Αυτοκίνητα (Νησιά/Παραμεθόριος): 60€ (κάρτα) ή 50€ (λογαριασμός).

Μοτοσυκλέτες (Ηπειρωτική Ελλάδα): 30€ (κάρτα) ή 25€ (λογαριασμός).

Μοτοσυκλέτες (Νησιά/Παραμεθόριος): 35€ (κάρτα) ή 30€ (λογαριασμός).

Η ψηφιακή κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές καυσίμων έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

