Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα κάνεις αίτηση
Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τις πρώτες καταβολές να προγραμματίζονται πριν από τα μέσα του μήνα και την ενίσχυση να δίνεται εφάπαξ στους δικαιούχους.
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του Fuel Pass 2026, καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων ημερών, ενώ οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν πριν από τα μέσα του μήνα. Η επιδότηση θα καταβληθεί εφάπαξ και θα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Πώς γίνεται η αίτηση
Η αίτηση για το Fuel Pass 2026 θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
- Είσοδο στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet
- Επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων
- Δήλωση της κύριας κατοικίας
- Επιλογή τρόπου πληρωμής, είτε σε IBAN είτε μέσω ψηφιακής κάρτας
- Οριστική υποβολή της αίτησης
Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι
Δικαιούχοι του μέτρου αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:
- Έως 25.000 ευρώ για άγαμους
- Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους
- Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
- Ειδική πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες
Ποια ποσά θα δοθούν
Η ενίσχυση μέσω του Fuel Pass 2026 εκτιμάται ότι θα φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει ο δικαιούχος να λάβει το ποσό.
Καθοριστική θεωρείται η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές πληρωμής:
- Η ψηφιακή κάρτα αναμένεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερη επιδότηση
- Η κατάθεση σε IBAN θα προσφέρει μικρότερο ποσό, αλλά μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση
Παράλληλα, ρόλο στο τελικό όφελος για τους καταναλωτές παίζει και η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία περιορίζει άμεσα την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα διπλό όφελος για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τις μετακινήσεις τους.
Συνολικά, το νέο Fuel Pass έρχεται ως ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Μπορεί να μην εξουδετερώνει πλήρως τις επιβαρύνσεις, ωστόσο προσφέρει μια ουσιαστική ανάσα στους δικαιούχους, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ταχύτητα ενεργοποίησης της πλατφόρμας και στην έγκαιρη καταβολή των ποσών.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News