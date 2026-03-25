Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα κάνεις αίτηση

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του Fuel Pass 2026, καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων ημερών, ενώ οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν πριν από τα μέσα του μήνα. Η επιδότηση θα καταβληθεί εφάπαξ και θα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το Fuel Pass 2026 θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Είσοδο στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet

Επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων

Δήλωση της κύριας κατοικίας

Επιλογή τρόπου πληρωμής, είτε σε IBAN είτε μέσω ψηφιακής κάρτας

Οριστική υποβολή της αίτησης

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 25.000 ευρώ για άγαμους

Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους

Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Ειδική πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες

Ποια ποσά θα δοθούν

Η ενίσχυση μέσω του Fuel Pass 2026 εκτιμάται ότι θα φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει ο δικαιούχος να λάβει το ποσό.

Καθοριστική θεωρείται η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές πληρωμής:

Η ψηφιακή κάρτα αναμένεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερη επιδότηση

Η κατάθεση σε IBAN θα προσφέρει μικρότερο ποσό, αλλά μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση

Παράλληλα, ρόλο στο τελικό όφελος για τους καταναλωτές παίζει και η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία περιορίζει άμεσα την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα διπλό όφελος για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τις μετακινήσεις τους.

Συνολικά, το νέο Fuel Pass έρχεται ως ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Μπορεί να μην εξουδετερώνει πλήρως τις επιβαρύνσεις, ωστόσο προσφέρει μια ουσιαστική ανάσα στους δικαιούχους, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ταχύτητα ενεργοποίησης της πλατφόρμας και στην έγκαιρη καταβολή των ποσών.

