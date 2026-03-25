Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα κάνεις αίτηση

Η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με τις πρώτες καταβολές να προγραμματίζονται πριν από τα μέσα του μήνα και την ενίσχυση να δίνεται εφάπαξ στους δικαιούχους.

25 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του Fuel Pass 2026, καθώς, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων ημερών, ενώ οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν πριν από τα μέσα του μήνα. Η επιδότηση θα καταβληθεί εφάπαξ και θα αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση για το Fuel Pass 2026 θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στο gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  • Είσοδο στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet
  • Επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων
  • Δήλωση της κύριας κατοικίας
  • Επιλογή τρόπου πληρωμής, είτε σε IBAN είτε μέσω ψηφιακής κάρτας
  • Οριστική υποβολή της αίτησης

Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου αναμένεται να είναι φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ελεύθεροι επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα βασικά εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Έως 25.000 ευρώ για άγαμους
  • Έως 35.000 ευρώ για έγγαμους
  • Προσαύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
  • Ειδική πρόβλεψη για μονογονεϊκές οικογένειες

Ποια ποσά θα δοθούν

Η ενίσχυση μέσω του Fuel Pass 2026 εκτιμάται ότι θα φτάνει έως και τα 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει ο δικαιούχος να λάβει το ποσό.

Καθοριστική θεωρείται η διαφορά ανάμεσα στις δύο επιλογές πληρωμής:

  • Η ψηφιακή κάρτα αναμένεται να συνοδεύεται από μεγαλύτερη επιδότηση
  • Η κατάθεση σε IBAN θα προσφέρει μικρότερο ποσό, αλλά μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση

Παράλληλα, ρόλο στο τελικό όφελος για τους καταναλωτές παίζει και η παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία περιορίζει άμεσα την τιμή στην αντλία. Σε συνδυασμό με το Fuel Pass, δημιουργείται ένα διπλό όφελος για τους οδηγούς diesel, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα για τις μετακινήσεις τους.

Συνολικά, το νέο Fuel Pass έρχεται ως ένα στοχευμένο μέτρο στήριξης σε μια περίοδο αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Μπορεί να μην εξουδετερώνει πλήρως τις επιβαρύνσεις, ωστόσο προσφέρει μια ουσιαστική ανάσα στους δικαιούχους, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ταχύτητα ενεργοποίησης της πλατφόρμας και στην έγκαιρη καταβολή των ποσών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:45 Ιράν: Ισχυρίζεται ότι έπληξε το USS Abraham Lincoln με πυραύλους
15:30 Πύργος: Με μαύρες κορδέλες στην παρέλαση οι συμμαθητές του 18χρονου Μάκη
15:20 Νέα αμυντική συμφωνία Λονδίνου – Άγκυρας για τα μαχητικά Eurofighter
15:10 Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 29 Μαρτίου: Μία ώρα μπροστά τα ρολόγια
15:00 Η εξομολόγηση του Λευτέρη Πανταζή για την Κόνι Μεταξά και το τραγούδι «Κόρη μου»
14:53 Μήνυμα Δένδια μετά την παρέλαση: Με νέα οπλικά συστήματα και νέες αντιλήψεις οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται
14:45 Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και πώς θα κάνεις αίτηση
14:36 Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου στην Κάτω Αχαΐα – Τα μηνύματα Φαρμάκη και Αλεξόπουλου
14:33 Το Ιράν έλαβε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου
14:30 Χριστίνα Αλεξοπούλου: Εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Βουλής στην Παρέλαση της Πάτρας
14:25 Πάτρα: Με λαμπρότητα η παρέλαση της 25ης Μαρτίου – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο από drone του pelop.gr
14:24 Τασούλας: Ενωμένοι ας τιμήσουμε τους αγωνιστές του 1821
14:16 Έφυγε από τη ζωή η Πατρινή Άννα Παπαγεωργίου σε ηλικία 58 ετών
14:05 Ρόδος: 82χρονη μαθήτρια ΕΠΑΛ παρέλασε για την 25η Μαρτίου
13:57 Μητσοτάκης: Αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια η επένδυση στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται εθνική ενότητα
13:46 25η Μαρτίου: Η νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων παρουσιάστηκε στην παρέλαση της Αθήνας ΦΩΤΟ
13:38 Συλλήψεις για καταδικαστικές αποφάσεις σε Αμαλιάδα και Ναυπακτία
13:26 Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ενισχύει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας λόγω Ιράν
13:15 Πάτρα: 16χρονος σήκωσε μια γειτονιά στο πόδι – Έπαιζε μουσική σε πλατεία
13:06 Πάτρα: Φωτιά σε κάδο στην Γεροκωστοπούλου – Άμεση επέμβαση των αρχών ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
