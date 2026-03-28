Fuel Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, πλήρης οδηγός για τους δικαιούχους

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα κριτήρια και τις πληρωμές.

28 Μαρ. 2026 11:22
Pelop News

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση του Fuel Pass 2026, καθώς η κυβέρνηση προχωρά στο άνοιγμα της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων εντός των επόμενων ημερών.

Το μέτρο στοχεύει στην ελάφρυνση των προϋπολογισμών των νοικοκυριών απέναντι στις αυξημένες διεθνείς τιμές ενέργειας, καλύπτοντας τις μετακινήσεις για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι δικαιούχοι

Η ενίσχυση αφορά φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας. Τα όρια του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος καθορίζονται ως εξής:

  • Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

  • Έγγαμοι / Μέρη συμφώνου συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ (προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (με αντίστοιχες προσαυξήσεις ανά παιδί).

Προσοχή: Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας.

Η διαδικασία της αίτησης

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet ή μέσω των ΚΕΠ. Κατά την υποβολή, οι πολίτες θα πρέπει:

  • Να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (email, κινητό).

  • Να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής: Ψηφιακή χρεωστική κάρτα (υψηλότερο ποσό) ή τραπεζικός λογαριασμός (IBAN).

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την περιοχή κατοικίας:

Περιοχή / Όχημα Ψηφιακή Κάρτα Τραπεζικός Λογαριασμός
Αυτοκίνητο (Ηπειρωτική Ελλάδα) 50€ 40€
Αυτοκίνητο (Νησιωτική Ελλάδα) 60€ 50€
Μοτοσυκλέτα (Ηπειρωτική Ελλάδα) 30€ 25€

Σημαντική σημείωση: Η ψηφιακή κάρτα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και για πληρωμές σε ταξί ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Οι πιστώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν λίγα εικοσιτετράωρα μετά την έγκριση της αίτησης. Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση στο ποσό, ενώ οι καταθέσεις σε λογαριασμό ενδέχεται να απαιτήσουν ελαφρώς περισσότερο χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι το Fuel Pass είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο.

