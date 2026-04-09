Fuel Pass 2026: Προβλήματα με την ταυτοποίηση, πού «κολλάει» η πλατφόρμα – Πληρώθηκαν οι πρώτοι

Με σημαντικά τεχνικά προβλήματα συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς πολλοί δικαιούχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ταυτοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αρκετές περιπτώσεις η πλατφόρμα δεν ολοκληρώνει την αποστολή του κωδικού επιβεβαίωσης ή εμφανίζει μήνυμα που παραπέμπει τους πολίτες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για φυσική ταυτοποίηση. Το πρόβλημα αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένη προσέλευση στα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα, καθώς οι δικαιούχοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για να μην καθυστερήσει η λήψη της επιδότησης.

Η ταυτοποίηση μέσω ΕΜΕπ αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για την αποφυγή παράνομων χορηγήσεων, όπως είχε συμβεί σε προηγούμενες περιόδους. Ωστόσο, η μαζική αποστολή email επιβεβαίωσης προκαλεί καθυστερήσεις, καθώς οι πάροχοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενεργοποιούν μηχανισμούς προστασίας από spam, με αποτέλεσμα το μήνυμα να φτάνει με καθυστέρηση ή να μην εμφανίζεται καθόλου.

Μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ο αριθμός των υποβληθεισών αιτήσεων είχε ξεπεράσει τις 800.000, σε σύνολο περίπου 3 εκατομμυρίων δικαιούχων. Οι αιτήσεις συνεχίζονται σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 8, 9 ή 0. Από αύριο Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαρτήτως λήγοντα ΑΦΜ, μέχρι και τις 30 Απριλίου.

Ήδη οι πρώτοι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση από τη Μεγάλη Δευτέρα έχουν λάβει την επιδότηση στον λογαριασμό τους, με την πίστωση να πραγματοποιείται εντός 48 ωρών από την έγκριση.

Ποιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η πλατφόρμα απορρίπτει αυτόματα τις αιτήσεις σε τέσσερις βασικές περιπτώσεις:

Το όχημα βρίσκεται σε ακινησία (κατάθεση πινακίδων). Το όχημα είναι ανασφάλιστο, έστω και για μία ημέρα. Υπάρχουν οφειλές σε τέλη κυκλοφορίας. Δεν έχει έρθει ακόμη η σειρά υποβολής βάσει του λήγοντα ΑΦΜ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ με αντίστοιχη προσαύξηση.

Ποσά επιδότησης

Τα ποσά της ενίσχυσης για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο καταβολής της επιδότησης.

