Fuel Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα ΑΦΜ

Σε πλήρη λειτουργία για το σύνολο των φορολογουμένων βρίσκεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026. Πλέον, όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 30 Απριλίου 2026, προκειμένου να λάβουν την επιδότηση καυσίμων.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω της πύλης vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Για τους πολίτες που στερούνται ψηφιακών μέσων, η εξυπηρέτηση πραγματοποιείται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Πότε πληρώνονται

Η πίστωση των ποσών δρομολογείται εντός 48 ωρών από την οριστικοποίηση της αίτησης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι λόγω των τραπεζικών αργιών, όσοι υπέβαλαν αίτημα κατά το πρώτο διήμερο αναμένεται να πληρωθούν εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση το δηλωθέν εισόδημα του 2024:

Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμοι / Σύμφωνο συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο).

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ (με αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά τέκνο).

Τρόποι καταβολής

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο μετακίνησης, τη γεωγραφική περιοχή και την επιλογή του τρόπου πίστωσης (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζικός λογαριασμός). Σημειώνεται ότι η χρήση της ψηφιακής κάρτας παρέχει υψηλότερο ποσό ενίσχυσης και θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Αναλυτικά τα ποσά:

Αυτοκίνητα (Ηπειρωτική Ελλάδα): 50€ (ψηφιακά) / 40€ (λογαριασμός).

Αυτοκίνητα (Νησιωτική Ελλάδα): 60€ (ψηφιακά) / 50€ (λογαριασμός).

Μοτοσυκλέτες (Ηπειρωτική Ελλάδα): 30€ (ψηφιακά) / 25€ (λογαριασμός).

Μοτοσυκλέτες (Νησιωτική Ελλάδα): 35€ (ψηφιακά) / 30€ (λογαριασμός).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



