Fuel Pass: Τι συμφέρει περισσότερο, ψηφιακή κάρτα ή κατάθεση σε λογαριασμό

Η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass αναμένεται να ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ώστε οι πρώτες πληρωμές να γίνουν τον Απρίλιο, πριν από το Πάσχα. Το μέτρο εντάσσεται στο πακέτο στήριξης των 300 εκατ. ευρώ για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και αφορά περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων.

Το βασικό δίλημμα για τους δικαιούχους είναι αν συμφέρει περισσότερο η ψηφιακή κάρτα ή η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η απάντηση είναι ότι η κάρτα δίνει υψηλότερο ποσό, ενώ το IBAN προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους δεν χρησιμοποιούν smartphone ή δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της άυλης κάρτας.

Πόσα δίνει η κάθε επιλογή

Για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, η ενίσχυση φτάνει τα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και τα 40 ευρώ με IBAN. Για νησιωτική περιοχή, το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με κάρτα και στα 50 ευρώ με κατάθεση σε λογαριασμό.

Για μοτοσικλέτα, η ενίσχυση στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι 30 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ με IBAN, ενώ στα νησιά διαμορφώνεται στα 35 ευρώ με κάρτα και στα 30 ευρώ με λογαριασμό.

Ποιοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, μαζί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Το εισοδηματικό όριο φτάνει έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το πρώτο.

Για να καταβληθεί η ενίσχυση, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώσει στην πλατφόρμα του gov.gr το όχημα για το οποίο ζητά το Fuel Pass. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, ενώ κάθε όχημα αντιστοιχεί σε έναν μόνο δικαιούχο.

Πότε μπορεί μια οικογένεια να πάρει διπλή ενίσχυση

Σε οικογένεια με δύο οχήματα, μπορεί να δοθεί επιδότηση και για τα δύο μόνο αν ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια. Αν, για παράδειγμα, ο ένας σύζυγος έχει το ένα αυτοκίνητο και ο άλλος το δεύτερο, τότε μπορούν να λάβουν χωριστά την ενίσχυση. Αντίθετα, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η επιδότηση δίνεται μία φορά, αφού μόνο ένας από τους συνιδιοκτήτες μπορεί να το δηλώσει.

Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο, όποιος θέλει το μεγαλύτερο ποσό θα στραφεί στην ψηφιακή κάρτα. Όποιος προτιμά απλούστερη λύση ή δεν έχει τη δυνατότητα χρήσης της, θα επιλέξει IBAN, αποδεχόμενος όμως ότι η ενίσχυση θα είναι μικρότερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



