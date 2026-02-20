Φυσική λύση για τη δυσκοιλιότητα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

Η σέννα αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά βότανα με καθαρτική δράση και χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Σε ορισμένες χώρες, μάλιστα, αξιοποιείται ακόμη και για την προετοιμασία εξεταζομένων πριν από κολονοσκόπηση.

Φυσική λύση για τη δυσκοιλιότητα – Τι προτείνουν οι ειδικοί
20 Φεβ. 2026 17:08
Pelop News

Γιατί χρησιμοποιείται

Η σέννα είναι ευρέως γνωστή για την καθαρτική της δράση και περιλαμβάνεται σε πολλές φυτικές και φαρμακευτικές φόρμουλες υπακτικών.

Τα φύλλα και ο καρπός της λειτουργούν ως φυσικό καθαρτικό, ιδιότητα που αποδίδεται στα:

  • γλυκοσίδια ανθρακινόνης
  • σεννοσσίδες

Τα συστατικά αυτά ενισχύουν τις περισταλτικές κινήσεις του εντέρου, διευκολύνοντας την πέψη και την αποβολή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σέννα χρησιμοποιείται για την εκκένωση του εντέρου πριν από κολονοσκόπηση.

Πιθανές παρενέργειες

Η πιο συνηθισμένη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι:

  • κράμπες στο στομάχι
  • διάρροια

Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται συνήθως για ήπιες αντιδράσεις που υποχωρούν γρήγορα.

Διάρκεια χρήσης

Η λήψη της σέννας δεν συνιστάται για περισσότερο από μία εβδομάδα συνεχόμενα. Όπως συμβαίνει με όλα τα βότανα, καλό είναι να μεσολαβεί διάστημα «ανάπαυσης» του οργανισμού.

Ποιοι πρέπει να την αποφεύγουν

Η σέννα δεν είναι κατάλληλη για όλους. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις:

  • φλεγμονωδών παθήσεων του εντέρου (νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα)
  • κύησης

Οι ειδικοί τονίζουν ότι στις παραπάνω περιπτώσεις η χρήση πρέπει να αποφεύγεται.

Πότε λαμβάνεται

Η καλύτερη ώρα για ρόφημα σέννας είναι το βράδυ, με ή χωρίς φαγητό. Η δράση της εκδηλώνεται συνήθως μετά από περίπου οκτώ ώρες.

Η καθαρτική της επίδραση είναι τεκμηριωμένη, γι’ αυτό και διατίθεται και σε άλλες μορφές, όπως:

  • ταμπλέτες
  • σιρόπια

Δεν είναι λύση για απώλεια βάρους

Παρότι αρκετοί τη συνδέουν με δίαιτες, η δράση της σέννας ως ενισχυτικό απώλειας βάρους δεν έχει τεκμηριωθεί. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με αυτόν τον σκοπό.

Αλληλεπιδράσεις με φάρμακα

Η σέννα μπορεί να αλληλεπιδράσει με φαρμακευτικές αγωγές, όπως:

  • διουρητικά
  • στεροειδή
  • αντιπηκτικά

Συνιστάται ιατρική συμβουλή πριν από τη χρήση, ιδιαίτερα σε άτομα που λαμβάνουν φάρμακα.

Σημαντική διευκρίνιση

Παρότι αποδίδονται στη σέννα ιδιότητες «καθαρισμού» του οργανισμού, δεν πρέπει να θεωρείται μέθοδος αποτοξίνωσης, λόγω της ισχυρής δράσης και των πιθανών παρενεργειών.

Για ηπιότερη δράση και καλύτερη ανοχή, συχνά συνδυάζεται με:

  • κανέλα
  • γαρίφαλο
  • πιπερόριζα (τζίντζερ)

