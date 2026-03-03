Φυσικό αέριο: Έκρηξη άνω του 20%

Νέα άνοδος μετά την επίθεση drones στο Κατάρ και το «κλείσιμο» Στενών Ορμούζ

03 Μαρ. 2026 9:51
Pelop News

Οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά εκτοξεύτηκαν σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, καταγράφοντας άνοδο περίπου 20% λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών στο TTF (Dutch Title Transfer Facility) στο Αμστερνταμ. Η τιμή για τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου ξεπέρασε τα 54 ευρώ ανά μεγαβατώρα, φτάνοντας υψηλά που δεν είχαν καταγραφεί πρόσφατα.

Η απότομη άνοδος αποδίδεται σε δύο κύριους παράγοντες:

  • Διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης εγκατάστασης LNG στο Κατάρ μετά από επίθεση με ιρανικά drones χθες Δευτέρα. Η διακοπή επηρεάζει σημαντικό μέρος της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη χώρα, που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG παγκοσμίως.
  • Ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν απείλησε τη νύχτα ότι «θα καεί όποιο πλοίο επιχειρήσει να περάσει», δημιουργώντας συνθήκες αποκλεισμού για τα δεξαμενόπλοια LNG του Κατάρ προς Ασία και Ευρώπη.

Το Κατάρ εξάγει το μεγαλύτερο μέρος του LNG σε χώρες της Ασίας (κυρίως Κίνα και Ιαπωνία), αλλά η μείωση της προσφοράς έχει άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά, ωθώντας ανοδικά τις τιμές και στην Ευρώπη. Οι αγορές αντιδρούν με έντονη νευρικότητα, καθώς οποιαδήποτε παρατεταμένη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει ενεργειακή κρίση παρόμοια με εκείνες του παρελθόντος.

