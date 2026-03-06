Φυσικό αέριο: Ευρώπη στο «κόκκινο», σχεδόν 50% εξάρτηση από spot LNG, αγωνία για τις τιμές

Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε υψηλό βαθμό έκθεσης στη spot αγορά φυσικού αερίου, κυρίως υγροποιημένου (LNG), με το μερίδιο αυτό να προσεγγίζει το 50% της συνολικής προμήθειας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης 2022-2023, όταν η μείωση των ροών από τη Ρωσία – ιδίως μετά την καταστροφή των αγωγών Nord Stream – οδήγησε σε μαζική στροφή προς εναλλακτικές πηγές και spot αγορές.

Πριν την κρίση, το 80-90% των προμηθειών εξασφαλιζόταν μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων, ενώ το LNG κάλυπτε μόλις περίπου 10% της ζήτησης. Σήμερα, το LNG αντιπροσωπεύει πάνω από 40% της ζήτησης, με τις spot συναλλαγές να φτάνουν σχεδόν το μισό του συνόλου. Η αλλαγή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά αυξάνει δραστικά την ευαισθησία στις διακυμάνσεις τιμών, λόγω της πολυπλοκότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παρουσίας περισσότερων παικτών.

Στον ολλανδικό κόμβο TTF, τα συμβόλαια επόμενου μήνα έκλεισαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 στα 50,73 €/MWh, με άνοδο περίπου 4% σε 24 ώρες και +59% σε σχέση με την προηγούμενη Παρασκευή (όταν κυμαίνονταν κοντά στα 32 €/MWh). Η έντονη μεταβλητότητα εντείνεται από γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με Ιράν και διαταραχές στην παραγωγή LNG από το Κατάρ.

Ο αναλυτής του IEA Γκρεγκ Μόλναρ, μιλώντας σε συνέδριο της Montel στην Αθήνα για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, τόνισε ότι σε περίπτωση παρατεταμένης διαταραχής, θα απαιτηθούν προσαρμογές στη ζήτηση – όπως στροφή προς άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς – ενώ οι δυνάμεις της αγοράς θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξισορρόπηση. Δεν απέκλεισε πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά υπογράμμισε ότι το κλειδί είναι η διάρκεια της όποιας διακοπής εφοδιασμού.

Μεσοπρόθεσμα, ο Μόλναρ εμφανίστηκε αισιόδοξος: Η παγκόσμια δυναμικότητα LNG αναμένεται να αυξηθεί κατά πάνω από 300 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως έως το 2030, με πρωταγωνιστές ΗΠΑ και Κατάρ. Η Ελλάδα ξεχωρίζει ως βασική πύλη εισόδου LNG για την ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώνοντας περίπου 40% της δυναμικότητας εισαγωγής στην Κεντρική/Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση της ενόψει της πλήρους διακοπής ρωσικού αερίου έως το 2027.

Από την πλευρά του, ο γεωπολιτικός αναλυτής της Montel Αντρές Κάλα εξέφρασε επιφυλάξεις για το υψηλότερο κόστος LNG σε σχέση με αγωγούς, ιδίως για χώρες της Κεντρικής/Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Προειδοποίησε για κίνδυνο οικονομικής απομόνωσης αν οι βιομηχανίες αναγκαστούν να πληρώνουν 30% υψηλότερες τιμές, ενώ χαρακτήρισε αβέβαιες τις προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου λόγω κόστους μετάβασης. Τόνισε επίσης τον κίνδυνο κατακερματισμού της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, με χώρες όπως Σλοβακία, Ουγγαρία και Βουλγαρία να εξαρτώνται ακόμη σημαντικά από ρωσικές προμήθειες (έως 95% σε φυσικό αέριο για Ουγγαρία).

