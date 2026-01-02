Φυσικό αέριο: Ξεκινά ο αγωγός υψηλής πίεσης για να έρθει στην Πάτρα

Η Πάτρα μπαίνει σε μια νέα εποχή ενεργειακών υποδομών, καθώς προχωρούν παράλληλα δύο σημαντικά έργα που στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής στο εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης από τον ΔΕΣΦΑ, ενώ παράλληλα εξελίσσεται το τοπικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που φτάνει ήδη στις παρυφές της πόλης, έτοιμο να τροφοδοτήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2025–2034 του ΔΕΣΦΑ, η κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης προς την Πάτρα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026, με εκτιμώμενη έναρξη λειτουργίας τον Δεκέμβριο του 2027, έναν χρόνο μετά τον αρχικό προγραμματισμό. Ο προϋπολογισμός του έργου αυξήθηκε στα 117 εκατ. ευρώ από 101,4 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την κλίμακα και τη σημασία του για τη Δυτική Ελλάδα.

Ο αγωγός θα έχει μήκος περίπου 145 χιλιόμετρα και διάμετρο 20’’, ξεκινώντας από κατάλληλο σημείο του κύριου αγωγού προς Μεγαλόπολη. Το έργο περιλαμβάνει επίσης Μετρητικό και Ρυθμιστικό Σταθμό με αρχική δυναμικότητα 27.500 Nm³/h, με πρόβλεψη μελλοντικής επέκτασης έως 55.000 Nm³/h, ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Ο σχεδιασμός του προβλέπει και μεταφορά υδρογόνου έως και 100%, σύμφωνα με το πρόγραμμα απανθρακοποίησης του ΔΕΣΦΑ, ενώ η σύνδεση με το ΕΣΦΑ θα εξυπηρετήσει τόσο την πόλη της Πάτρας όσο και τη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.), με δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων σε άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

Σε σχέση με την υλοποίηση του έργου, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισμό προμήθειας χαλύβδινων σωλήνων και καμπυλών ύψους 33,38 εκατ. ευρώ, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Η διαδικασία αυτή αποτελεί κομβικό βήμα για την έναρξη της κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τον αγωγό. Παράλληλα, η συνεργασία με τον Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής, Enaon EDA, διασφαλίζει ότι το έργο θα ενσωματωθεί ομαλά στο τοπικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας τροφοδοσία σε βιομηχανίες και κατοίκους.

Στο μεταξύ, το τοπικό δίκτυο φυσικού αερίου που φτάνει στις παρυφές της Πάτρας έχει ήδη φτάσει σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής. Η επέκταση αυτή θα επιτρέψει τη σύνδεση των πρώτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων της Πάτρας με το δίκτυο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ευρύτερη διάχυση του φυσικού αερίου στην πόλη. Να σημειωθεί ότι στη ΒΙΠΕ Πατρών, οι πρώτες επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο.

Η υλοποίηση των δύο έργων σε παράλληλη τροχιά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής, να μειώσει το κόστος ενέργειας και να διευκολύνει τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Οι τοπικές αρχές και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των έργων, τονίζοντας τη σημασία τους για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Ο συνδυασμός ενός υπερτοπικού αγωγού υψηλής πίεσης με το δίκτυο διανομής εντός πόλης αποτελεί στρατηγική επένδυση για τα επόμενα χρόνια, καθώς προσφέρει υποδομές που συνδέουν τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ένα σύστημα ασφαλούς, σύγχρονης και φιλικής προς το περιβάλλον τροφοδοσίας φυσικού αερίου.

Με την ολοκλήρωση και των δύο έργων μέσα στην τριετία 2026–2028, η Πάτρα αναμένεται να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό δίκτυο, που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην προώθηση των στρατηγικών στόχων για απανθρακοποίηση και ενεργειακή ασφάλεια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



