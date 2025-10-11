Φυσιολογική ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ

Εύκολο έργο είχε στο Σεράφειο κολυμβητήριο, το απόγευμα του Σαββάτου (11/10) ο Παναθηναϊκός με αντίπαλο τον ΝΟ Πατρών, αφού επικράτησε με 25-4, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου στο πρωτάθλημα Waterpolo League Ανδρών.

Είναι χαρακτηριστικό πως η ομάδα του Δημήτρη Μάζη κράτησε ανέπαφη την εστία της στα πρώτα 16 λεπτά του παιχνιδιού, οπότε και προηγήθηκε με 9-0, ενώ σε όλα τα οκτάλεπτα πέτυχε τουλάχιστον πέντε γκολ. Οι «πράσινοι» επέβαλλαν το ρυθμό τους με τη διαφορά στο σκορ να φθάνει ακόμη και στο +21 (25-4).

Nα σημειωθεί ότι για πρώτη φορά αγωνίστηκαν σε αγώνα της Α1 οι Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος και ο Διονύσης Τουντόπουλος οι οποίοι κέρδισαν σημαντικές εμπειρίες.

Οκτάλεπτα: 5-0, 7-1, 8-2, 5-1

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



