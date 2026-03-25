Φυσιολογική ήττα του ΝΟΠ από τον Αλιμο

Φυσιολογική ήττα γνώρισε το βραδύ της Τρίτης η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 18-5, από τον Αλιμο για την 18η αγωνιστική της water polo league.

Η πατρινή ομάδα παραμένει στη προτελευταία θέση, είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστεί στα play-outs και αυτό που θέλει είναι να νικήσει την Ηλιούπολη εντός έδρας για να έχει το πλεονέκτημα έδρας στην μάχη της παραμονής.

Στα του αγώνα, οι γηπεδούχες προηγήθηκαν 9-2 στο ημίχρονο και μάλιστα χωρίς να δεχτούν τέρμα στο β’ οκτάλεπτο. Παρόμοια η εικόνα και στο δεύτερο ημίχρονο με επί μέρους σκορ 9-3.

Για τις νικήτριες σκόραραν 10/13 αθλήτριες που αγωνίστηκαν. Για τον ΝΟ Πατρών τέσσερα γκολ πέτυχε η Γιοβάνα Ράντονιτς.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-0, 6-1, 3-2.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Α. Ζαφειράκη, Ράντονιτς 4, Λυκοθανάση 1, Κροτό, Κασπίρη, Γ. Ζαφειράκη, Αναστασίου.

