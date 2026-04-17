Γ΄ Εθνική: Και η Παναχαϊκή στην δεκάδα των σκόρερ

Στην 6η θέση του πίνακα των σκόρερς στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής βρέθηκε ο Γρηγόρης Νιφορόπουλος της Παναχαϊκής με τα 15 γκολ που σημείωσε στην κανονική διάρκεια και στα play offs.

Στην πρώτη θέση ήταν ο Απόστολος Σαραντίδης του Πανθρακικού με 31 γκολ, κάτι που είναι αξιοσημείωτο, καθώς δεν είναι πολλοί αυτοί που έχουν ξεπεράσει τα 30 γκολ σε μία σεζόν. Ενας απ’ αυτούς είναι ο Ανδρέας Ανδρούτσος, που σημείωσε 34 γκολ με τη φανέλα του Πατραϊκού τη σεζόν 2000-01, ο οποίος βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Πρώτος είναι ο Γιάννης Μανούσος του Αιολικού (1983-84) με 35 και δεύτερος ο Κώστας Κοττάκης του Ιωνικού (1984-85) επίσης με 35.

Ο πίνακας των σκόρερ της φετινής σεζόν:

1. Σαραντίδης Απόστολος (Πανθρακικός) 31

2. Αγγελής Σταύρος (Πανθουριακός) 23

3. Μάνος Δημήτρης (Γιούχτας) 18

4. Παπαδημητρίου Ιάσων (Σαρακηνός) 18

5. Μακρής Βαγγέλης (Πύργος) 18

6. Σιδηρόπουλος Χρήστος (Πρόοδος Ρωγών) 17

7. Γκέκας Κοσμάς (Ξάνθη) 17

8. Βιγιάλμπα Εντγκαρ (Εθνικός Ν. Κεραμιδίου) 16

9. Νιφορόπουλος Γρηγόρης (Παναχαϊκή) 15.

