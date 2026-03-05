Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs

Αναβλήθηκε με απόφαση της ΕΠΟ η προγραμματισμένη για την Παρασκευή (6/3, 13.00) κλήρωση των αγώνων play offs και play outs της Γ’ Εθνικής.

Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμοδικίες, για τις οποίες αναμένονται αποφάσεις από τα Δικαιοδοτικά Οργανα, κάτι που σημαίνει πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προχωρήσει η επικύρωση των βαθμολογιών.

Συγκεκριμένα, στον 2ο όμιλο αναμένεται να εκδικαστεί η ένσταση της Βέροιας, ενώ και στον 5ο όμιλο αναμένεται η απόφαση του Διαιτητικού για επιστροφή βαθμών σε Νέα Αρτάκη, Διαγόρα Ρόδου και Δόξα Βύρωνα.

Μένει να δούμε πότε θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και αν οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 14 Μαρτίου, κάτι που με τα σημερινά δεδομένα θεωρείται δύσκολο.

