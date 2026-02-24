Γ’ Εθνική: Η ώρα της αλήθειας, κλήρωση και ημερομηνίες play offs-outs

Ξεκάθαρη έχει γίνει πλέον η κατάσταση στον 4ο Ομίλο της Γ’ Εθνικής, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ο Πύργος θα τελειώσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, η Ζάκυνθος στη δεύτερη και ο Παναιγιάλειος στην τρίτη, εκτός κι αν στραβώσει κάτι την τελευταία αγωνιστική. Ο Μιλτιάδης θα είναι στα play offs, η Κόρινθος λογικά θα κερδίσει τον Ερμή Μελιγούς και θα είναι στην εξάδα, ενώ από εκεί και πέρα παίζεται μία θέση ανάμεσα στον Πέλοπα Κιάτου και το Λουτράκι.

Θεωρητικά, ο Πέλοπας δεν θα περάσει από τη Ζάκυνθο, ενώ το Λουτράκι θέλει μόνο νίκη στην Πάτρα κόντρα στην Παναχαϊκή για να μπει στα play offs. Από την πλευρά τους, οι «κοκκινόμαυροι» θέλουν οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς για να αυξήσουν τη διαφορά τους από τη Θύελλα, που λογικά δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι στον Πύργο.

Ετσι, λοιπόν, στα play outs θα λάβουν μέρος, ο Πανγυθεατικός, ο Ερμής Μελιγούς, η Θύελλα Πατρών, η Παναχαϊκή, ο Πανθουριακός και ένας εκ των Λουτρακίου, Πέλοπα.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ

Μέσα στην εβδομάδα και συγκεκριμένα Πέμπτη ή Παρασκευή θα διενεργηθεί η κλήρωση play offs και play outs. Τα ματς της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το σαββατοκύριακο 14-15 Μαρτίου, της 2ης αγωνιστικής την Τετάρτη 18 Μαρτίου και οι επόμενες τρεις το σαββατοκύριακο 21-22 Μαρτίου, το σαββατοκύριακο 28-29 Μαρτίου και την Κυριακή 5 Απριλίου. Τα play outs θα ολοκληρωθούν τότε, θα υπάρχει διακοπή για το Πάσχα και έπειτα θα συνεχιστούν τα play offs με τις έξι αγωνιστικές.

ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Την έκανε την …λαδιά η ΕΠΟ με την προκήρυξη της Γ’ Εθνικής και τώρα τρέχει να τα μαζέψει. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως όλες οι ομάδες στα play offs και τα play outs θα δώσουν τρία εντός έδρας παιχνίδια και δύο εκτός, κάτι που δεν γίνεται πρακτικά, γιατί κάποιες θα πρέπει να δώσουν τρία εκτός και δύο εντός!

Στην προκήρυξη υπάρχει κενό, οπότε το θέμα θα λυθεί με ένα έκτακτο ΔΣ της ΕΕ της ΕΠΟ, που θα ανακοινώσει μια συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα αναφέρει πως θα γίνει κλήρωση για το πρόγραμμα χωρίς να υπάρχουν κριτήρια. Οπότε, όπως γίνεται αντιληπτό, η κλήρωση των αγώνων ενδεχομένως να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη.

