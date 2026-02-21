Γ’ Εθνική: Η συνέχεια για Παναχαϊκή, Παναιγιάλειο και Θύελλα

Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου θα «πουν» πολλά ενόψει των play outs

21 Φεβ. 2026 17:32
Στόχος επιτεύχθηκε για την Παναχαϊκή που δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 5-0 τον Πανγυθεατικό στο Γύθειο.

Με το τρίποντο αυτό οι «κοκκινόμαυροι» αποσπάστηκαν πάλι στους τρεις βαθμούς από τη Θύελλα, η οποία έμεινε στο 1-1 με τον Μιλτιάδη, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ο Παναιγιάλειος δεν είχε πρόβλημα να περάσει εύκολα από την έδρα του Ερμή Μελιγούς και να διατηρηθεί στη 2η θέση μαζί με τη Ζάκυνθο.

Οσον αφορά την τελευταία αγωνιστική, η Παναχαϊκή υποδέχεται το Λουτράκι, που μετά την ήττα του από την Κόρινθο, θέλει νίκη για να μπει στην 6άδα, εφόσον ο Πέλοπας δεν κερδίσει στη Ζάκυνθο που είναι και το πιθανότερο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:

Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή 0-5: 19′ Τσεκούρας, 28′ Ορτέντζιος, 60′ Νιφορόπουλος, 79′ Πετράτος, 85′ Ντούνης.

Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος 1-4: 31′ – 5′ Φωκαΐδης, 34′ Μπουρλάκης, 59′ Λιάτος, 85′ Πολίτης.

Θύελλα Πατρών – Μιλτιάδης 1-1: Ντίνος 93′ – 71′ πέναλτι Ηλιόπουλος

Πανθουριακός – Ζάκυνθος 0-2: 71′ Πολυμίλης, 84′ Ιβάν Σίλβα

Λουτράκι – ΠΑΣ Κόρινθος 0-1: 20′ Καρέλης

Πέλοπας Κιάτου – Πύργος 0-3: 22′ Κόκκορης, 50′ 73′ Μπαρμπαρούσης

Επόμενη αγωνιστική

Κυριακή 1/3

Παναχαϊκή – Λουτράκι

Πύργος – Θύελλα

Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός

Ζάκυνθος – Πέλοπας

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς

 

Βαθμολογία

Πύργος 21 43-7 53
Ζάκυνθος 21 43-11 49
Παναιγιάλειος 21 39-14 49
Μιλτιάδης 21 31-22 32
Κόρινθος 21 34-30 31
Πέλοπας 21 20-29 29
Λουτράκι 21 18-17 28
Πανθουριακός 21 24-25 25
Παναχαϊκή 21 28-26 24
Θύελλα Π. 21 20-28 21
Ερμής Μελ. 21 12-38 9
Πανγυθεατικός 21 8-73 2

