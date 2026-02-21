Γ’ Εθνική: Η συνέχεια για Παναχαϊκή, Παναιγιάλειο και Θύελλα
Τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου θα «πουν» πολλά ενόψει των play outs
Στόχος επιτεύχθηκε για την Παναχαϊκή που δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει με 5-0 τον Πανγυθεατικό στο Γύθειο.
Με το τρίποντο αυτό οι «κοκκινόμαυροι» αποσπάστηκαν πάλι στους τρεις βαθμούς από τη Θύελλα, η οποία έμεινε στο 1-1 με τον Μιλτιάδη, μία αγωνιστική πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.
Ο Παναιγιάλειος δεν είχε πρόβλημα να περάσει εύκολα από την έδρα του Ερμή Μελιγούς και να διατηρηθεί στη 2η θέση μαζί με τη Ζάκυνθο.
Οσον αφορά την τελευταία αγωνιστική, η Παναχαϊκή υποδέχεται το Λουτράκι, που μετά την ήττα του από την Κόρινθο, θέλει νίκη για να μπει στην 6άδα, εφόσον ο Πέλοπας δεν κερδίσει στη Ζάκυνθο που είναι και το πιθανότερο.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
Πανγυθεατικός – Παναχαϊκή 0-5: 19′ Τσεκούρας, 28′ Ορτέντζιος, 60′ Νιφορόπουλος, 79′ Πετράτος, 85′ Ντούνης.
Ερμής Μελιγούς – Παναιγιάλειος 1-4: 31′ – 5′ Φωκαΐδης, 34′ Μπουρλάκης, 59′ Λιάτος, 85′ Πολίτης.
Θύελλα Πατρών – Μιλτιάδης 1-1: Ντίνος 93′ – 71′ πέναλτι Ηλιόπουλος
Πανθουριακός – Ζάκυνθος 0-2: 71′ Πολυμίλης, 84′ Ιβάν Σίλβα
Λουτράκι – ΠΑΣ Κόρινθος 0-1: 20′ Καρέλης
Πέλοπας Κιάτου – Πύργος 0-3: 22′ Κόκκορης, 50′ 73′ Μπαρμπαρούσης
Επόμενη αγωνιστική
Κυριακή 1/3
Παναχαϊκή – Λουτράκι
Πύργος – Θύελλα
Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης
Πανγυθεατικός – Πανθουριακός
Ζάκυνθος – Πέλοπας
Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς
Βαθμολογία
|Πύργος
|21
|43-7
|53
|Ζάκυνθος
|21
|43-11
|49
|Παναιγιάλειος
|21
|39-14
|49
|Μιλτιάδης
|21
|31-22
|32
|Κόρινθος
|21
|34-30
|31
|Πέλοπας
|21
|20-29
|29
|Λουτράκι
|21
|18-17
|28
|Πανθουριακός
|21
|24-25
|25
|Παναχαϊκή
|21
|28-26
|24
|Θύελλα Π.
|21
|20-28
|21
|Ερμής Μελ.
|21
|12-38
|9
|Πανγυθεατικός
|21
|8-73
|2
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News