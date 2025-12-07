Γ’ Εθνική (ΗΜΙΧΡΟΝΟ): Προβάδισμα για Παναχαϊκή, χάνουν Παναιγιάλειος και Θύελλα

Σημαντικό προβάδισμα για την Παναχαϊκή, η οποία κερδίζει 2-0 τον Ερμή Μελιγούς στο α’ ημίχρονο του αγώνα.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Πύργος είναι μπροστά με 2-0 κόντρα στον Παναιγιάλειο και η Θύελλα 1-0 στη Ζάκυνθο.

Συνοπτικά:

Παναχαϊκή – Ερμής Μελιγούς 2-0: 2′ Βερβίτας, 40’ Καμπεράι

Πύργος – Παναιγιάλειος 2-0: 33’ 38’ Μακρής

Ζάκυνθος – Θύελλα Πατρών 1-0

Λουτράκι – Πανγυθεατικός 2-0: 7′ αυτογκόλ, 41′ Τσέλιος

Πανθουριακός – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 8′ Σερπάνος

Κόρινθος – ΑΟ Μιλτιάδης 1-0: 41′ Χαρίτος

