Γ’ Εθνική (ΗΜΙΧΡΟΝΟ): Προβάδισμα για Παναχαϊκή, χάνουν Παναιγιάλειος και Θύελλα
Πολύ καλά πηγαίνουν τα πράγματα για την Παναχαϊκή, όχι όμως και για τις άλλες ομάδες της Αχαΐας
Σημαντικό προβάδισμα για την Παναχαϊκή, η οποία κερδίζει 2-0 τον Ερμή Μελιγούς στο α’ ημίχρονο του αγώνα.
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Πύργος είναι μπροστά με 2-0 κόντρα στον Παναιγιάλειο και η Θύελλα 1-0 στη Ζάκυνθο.
Συνοπτικά:
Παναχαϊκή – Ερμής Μελιγούς 2-0: 2′ Βερβίτας, 40’ Καμπεράι
Πύργος – Παναιγιάλειος 2-0: 33’ 38’ Μακρής
Ζάκυνθος – Θύελλα Πατρών 1-0
Λουτράκι – Πανγυθεατικός 2-0: 7′ αυτογκόλ, 41′ Τσέλιος
Πανθουριακός – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 8′ Σερπάνος
Κόρινθος – ΑΟ Μιλτιάδης 1-0: 41′ Χαρίτος
