Γ’ Εθνική: Τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων

Στο 0-0 παραμένει το παιχνίδι της Παναχαϊκής με το Λουτράκι στο ημίχρονο του αγώνα, παρουσία λίγου κόσμου στο γήπεδο.

Οι «κοκκινόμαυροι» έχουν δύο δοκάρια με τον Πετράτο. Το πρώτο στο 6′ και το δεύτερο στο 35′ σε δυνατά σουτ.

Η Θύελλα παρότι έχει καλή παρουσία, χάνει 2-0 στον Πύργο, ενώ ο Παναιγιάλειος είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 στο ματς με τον Μιλτιάδη.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αγώνων στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής:

Παναχαϊκή – Λουτράκι 0-0

ΠΑΣ Πύργος – Θύελλα Πατρών 2-0: 8′ Δασκαλόπουλος, 10′ Μακρής.

Παναιγιάλειος – ΑΟ Μιλτιάδης 1-0: 1′ Σιάκκας

Πανγυθεατικός – Πανθουριακός 0-3: 5′ αυτογκόλ, 14′ 21′ Αγγελής

ΑΠΣ Ζάκυνθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0: 34′ Κουλούσιας

Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς 1-0: 40′ Νικολάου

