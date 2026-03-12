Γ’ Εθνική: Τότε ξεκινούν τα play offs και τα play outs

Από την Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ γνωστοποιήθηκαν οι ημερομηνίες των αγώνων play offs και play outs με την κλήρωση να διεξάγεται την Παρασκευή (13/3) στα γραφεία της ΕΠΟ (13.00).

Συνοπτικά οι ημερομηνίες:

Κυριακή 22 Μαρτίου

Σάββατο 28 Μαρτίου

Τετάρτη 1 Απριλίου

Κυριακή 4 Απριλίου

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

