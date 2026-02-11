Γ. Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου στον απόηχο των καταγγελιών για κονδύλια κατάρτισης

Συνέντευξη Τύπου προγραμματίζει για αύριο, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, στον απόηχο των αποκαλύψεων που αφορούν υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων συνδεδεμένων με προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 π.μ. στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας, επί της οδού Πατησίων 69 και Αινιάνος 2.

Ο ίδιος έχει ήδη απορρίψει κατηγορηματικά τις αναφορές που τον εμπλέκουν, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες» και υποστηρίζοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» βασισμένα, όπως λέει, σε «non-paper άγνωστου συντάκτη».

Σε ανακοίνωσή του στις 9 Φεβρουαρίου, ανέφερε ότι δεν του έχει ακόμη κοινοποιηθεί ούτε η διάταξη δέσμευσης του προσωπικού του λογαριασμού από την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ούτε το σχετικό πόρισμα που αφορά τα υπό διερεύνηση ζητήματα.

Παράλληλα, σημείωσε πως ενημερώθηκε ότι το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και στη συνέχεια προωθήθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα, εκφράζοντας απορία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να του κοινοποιηθούν τα σχετικά στοιχεία. Ο ίδιος κάνει λόγο για «ηθική κατακρεούργηση», τονίζοντας ότι επιθυμεί να τοποθετηθεί επίσημα μόλις λάβει τα απαραίτητα έγγραφα.

