Γ. Παπαχριστόπουλος: Για ποια φέτα μιλάτε; Σε λίγο δεν θα υπάρχει κεφάλι ζώου

Την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας το ξέκοβε για τα εμβόλια, εξηγώντας πως δεν συμφέρει την Ελλάδα να πάει σε εμβολιασμό αιγοπροβάτων για την ευλογιά γιατί θα υποστεί μεγάλη ζημιά το Νο1 εξαγωγικό αγροτικό προϊόν της χώρας, η φέτα, ο επικεφαλής του Αγροτικού Τομέα του Επιμελητηρίου Αχαϊας Γιώργος Παπαχριστόπουλος εξακολουθεί να τονίζει ότι επείγει ο εμβολιασμός για να αναχαιτιστεί η κατασττροφή:

«Ρε αθεόφοβοι, …ξεκινήστε τα εμβόλια στα ζωντανά. Καταστρεφόμαστε! Για ποια φέτα και ποιες εξαγωγές μιλάτε;

Σε λίγο δεν θα υπάρχει κεφάλι ζώου και θα τρώμε λευκό τυρί Βουλγαρίας. Σταματήστε την κοροϊδία στους ανθρώπους, σταματήστε επιτέλους την σφαγή και φέρτε τα δωρεάν εμβόλια από την ΕΕ!

